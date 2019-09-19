Đàn bà chết tâm mới mang lòng dạ đi yêu thương một người khác!

Tâm sự gia đình 19/09/2019 14:54

Đàn bà hết yêu chồng sẵn sàng dấn thân vào ngoại tình để tìm một chút hơi ấm, một chút yêu thương từ người đàn ông khác.

Đàn bà hết yêu rất dễ nhận ra. Khi lòng dạ của họ không còn chút hơi ấm, ánh mắt cũng chẳng còn chút yêu thương nào dành cho chồng. 

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Đàn bà hết yêu sẽ nhẫn tâm buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đàn bà chết tâm, họ sẽ mang lòng dạ đi yêu thương một người khác. Khi đã quá mệt mỏi, họ sẵn sàng rũ bỏ hết tình nghĩa bao nhiêu lâu nay để tìm một người khác yêu thương. Phụ nữ sống dựa vào cảm xúc nhiều hơn là lý trí.

Suốt thời gian qua ở bên chồng, trái tim chị như băng giá, không thể nào lấp đầy được. Chị không tự nhận mình đoan chính nhưng quả thật chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình. Nhưng khi ở trong tình cảnh cô đơn bủa vây này, chị bỗng khao khát có được một người yêu mình thật lòng. Chị muốn có người cùng ăn, cùng chăm con, cùng san sẻ tâm sự. Kết hôn hơn 5 năm rồi, chồng chưa bao giờ cho chị được cảm giác ấy.

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Đàn bà chết tâm chỉ muốn ngoại tình để được sưởi ấm - Ảnh minh họa: Internet

Anh luôn sống trong thế giới của riêng mình. Anh làm gì, đi đâu chưa từng báo cáo hay nói với chị. Chị cảm thấy mình mang danh phận người vợ, người mẹ nhưng chẳng khác nào người dưng. Tuy đã là vợ chồng nhưng chị không cảm thấy bản thân được yêu thương hay nâng niu như những người đàn bà có chồng khác. Nhất là khoảng thời gian chị sinh đứa con đầu lòng.

Những mệt mỏi, áp lực vì không có sữa cho con bú, tóc rụng, làn da rạn nứt, vô số điều kinh khủng khiến chị rơi vào trầm cảm. Lúc đó chẳng ai bên cạnh, chồng thì bận công tác, chị chỉ muốn ôm con cùng chết để không còn phải chịu nỗi cô đơn, đau đớn này nữa.

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Khi không còn cảm nhận được tình yêu của chồng, họ sẽ đem lòng đi yêu người khác - Ảnh minh họa: Internet

Có lần chị bệnh nằm viện cả tuần lễ, anh cũng chẳng buồn vào thăm. Chị gọi điện nhờ chồng mang giúp vài bộ đồ nhưng anh lại bảo bận rồi nhờ người khác mang vào. Những lúc chị cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh.

Những lúc chị mệt mỏi nhất, anh vẫn vui vẻ bên ngoài không hề quan tâm. Cuộc sống như vậy khiến lòng dạ của chị đã chết đi một nửa. Khi đó chị không khác gì cái xác không hồn, sống bên chồng nhưng lòng không còn chút cảm xúc nào.

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Đàn bà nhẫn tâm, đàn ông cũng không lường trước được - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng từ ngày gặp gỡ người đó, chị lại sống dậy những cảm xúc trong lòng. Chị cảm thấy tâm hồn thật sự sống lại. Hóa ra đôi khi đàn bà ngoại tình không phải vì chồng nghèo hèn hay ham mê giàu sang, mà là vì đã chết tâm mới mang lòng dạ đi yêu thương một người khác.

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