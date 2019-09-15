Cuộc đời dài như vậy, đừng cố chấp vì một người mà tâm tư phiền muộn!

Tâm sự gia đình 15/09/2019 09:59

Phụ nữ bản lĩnh yêu được buông được, đừng vì một người tệ bạc mà tâm tư muộn phiền. Đàn ông trên đời không thiếu, vì vậy cứ bình tĩnh mà sống.

Cuộc đời này còn dài như vậy, em chỉ mới vừa chạm ngưỡng ba mươi, còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang đợi ở phía trước. Đừng vì một người mà chân không dám bước, tâm tư phiền muộn, được không?

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Phụ nữ bản lĩnh yêu được buông được - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ bản lĩnh đừng sợ trên đời này thiếu đàn ông để yêu. Đừng sợ không có người này, cả đời cũng không tìm được ai khác. Cuộc đời dài như vậy, rồi em sẽ gặp được người tốt. Đừng vì một gã đàn ông tệ bạc mà tâm tư phiền muộn, lòng băng giá. Đừng vì một người mà đến bản thân cũng bỏ mặc.

Hãy cứ ngẩng cao đầu sống tiếp cuộc đời của mình. Vì không có người đó, trái đất này vẫn quay, em vẫn phải sống tốt và nhất định phải xinh đẹp. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ, không phải đàn ông mà là thanh xuân và thời gian.

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Thanh xuân ngắn ngủi đừng vì một người mà phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, yêu hết mình cũng tốt nhưng đừng quên chăm sóc bản thân. Vì khi thanh xuân của phụ nữ đã qua rồi, em sẽ cảm thấy hối hận. Không yêu được người này thì yêu người khác, thế gian thiếu gì đàn ông tốt. Đừng chôn vùi thanh xuân, tuổi trẻ của mình bên một người chỉ mang lại cho em toàn đắng cay.

Phụ nữ sinh ra là để yêu thương, chứ không phải để gánh chịu những khổ sở mà người chồng mang lại. Ông trời ban cho em một tâm hồn và vẻ ngoài mềm yếu là để được nâng niu, trân trọng.

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Cuộc đời này dài như vậy, đừng sợ thiếu đàn ông để yêu - Ảnh minh họa: Internet

Nếu người đó không yêu thương em, cứ tiễn họ đi rồi sẽ có một người nào đó tử tế hơn đến xoa dịu em suốt phần đời còn lại. Cuộc đời này dài lắm, đừng sợ không có ai yêu em thật lòng. Đừng sợ không có ai đối đãi với em tử tế. Ai rồi cũng sẽ có một người đàn ông toàn tâm toàn ý bên cạnh.

Cô bạn tôi yêu người đàn ông đó suốt 6 năm. Trong khoảng thời gian đó, cô ấy luôn than phiền vì anh ta là người vô tâm. Mối quan hệ này chỉ một mình cô cố gắng phấn đấu vun vén. Còn anh ta thì lại cảm thấy phiền phức.

Nhưng vì tiếc thanh xuân, tiếc khoảng thời gian dành cho nhau nên cô ấy bất chấp giữ người này bên cạnh. Để rồi đến cuối cùng, những điều cô ấy cố gắng đều không mang lại kết quả gì. Người đàn ông đó đã rời bỏ cô ấy khi tìm được người tốt hơn, xinh đẹp hơn.

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Phụ nữ xinh đẹp và hạnh phúc nhất khi thuộc về đúng người - Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy đau khổ đến mức chẳng muốn sống nữa. Nhưng không lâu sau cô ấy đã gặp được người đàn ông của mình. Anh ấy biết cách quan tâm người khác. Ở bên anh, cô chẳng cần phải gồng mình mạnh mẽ, cũng chẳng cảm thấy cô đơn.

Những thiệt thòi và tổn thương bao nhiêu lâu nay của cô cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Cô thường tiếc nuối sao không bỏ người kia sớm hơn, tại sao không gặp người này sớm hơn? Bởi vậy phụ nữ đừng cố chấp trói buộc mình bên cạnh người đàn ông không thuộc về bạn.

Không cần thể hiện quá nhiều, phụ nữ chỉ cần mở miệng là biết AI DẠI AI KHÔN

Không cần thể hiện quá nhiều, phụ nữ chỉ cần mở miệng là biết AI DẠI AI KHÔN

Đàn bà khôn ngoan mở miệng nói những lời này thể hiện được cái tâm và cái tầm khiến ai cũng nể phục, xem bạn là tấm gương để noi theo, học hỏi.

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