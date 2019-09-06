Có hai thứ phụ nữ tuyệt đối không nên tin cũng chẳng nên mong chờ

Tâm sự gia đình 06/09/2019 16:43

Đàn bà khôn ngoan không nên tin vào hai thứ này để có thể sống kiêu hãnh, giữ những gì cần giữ, buông những gì nên buông.

Cuộc đời đàn bà khôn ngoan có hai thứ tuyệt đối không nên tin đó là quảng cáo và lời nói của đàn ông. Có vậy mới mong được sống an ổn dù còn độc thân hay đã lấy chồng.

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Đàn bà khôn ngoan đừng nên tin vào quảng cáo và lời đàn ông nói - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ai cũng thích mua sắm, vì vậy mà thường hay bị những tin quảng cáo đánh lừa. Họ thường nhìn vẻ đẹp bên ngoài, nghe những câu slogan êm tai, ngọt ngào rồi quyết mua cho bằng được. Nhưng rồi họ nhận ra quảng cáo vốn rất khác với thực tế. Thứ mà bạn thấy trên quảng cáo đẹp đẽ, bóng bẩy bao nhiêu thì thực tế đôi khi lại trái ngược.

Giống như những lời thề non hẹn biển của đàn ông. Khi yêu, ai cũng nói lời ngọt ngào, nguyện sống chết, hy sinh vì nhau. Nhưng khi đã có được nhau rồi, những lời hứa đó vốn dĩ là gió thoảng mây bay. Phụ nữ tin vào những lời đó chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

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Đàn bà bản lĩnh phải tin vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Lời quảng cáo nghe êm tai đó, nhưng sản phẩm có thể chẳng như chúng ta mong chờ. Đàn ông nói lời ngọt ngào nghe thích đó, nhưng chớ vội tin. Ngày xưa yêu nhau nồng nàn, lãng mạn biết bao nhiêu. Những món em thích ăn, dù mưa gió bão bùng, anh vẫn sẽ đội mưa đi mua cho bằng được. Còn khi đã quá chán nhau rồi, thì em tự lo lấy thân, bản thân anh còn lo chưa xong.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng mơ mộng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Dĩ nhiên không phải đàn ông ai cũng vậy, nhưng lòng người ai biết nông sâu. Người càng ngọt ngào lúc ban đầu, về sau sẽ càng tàn nhẫn và phũ phàng. Vì vậy người đàn bà bản lĩnh sẽ biết nghe những gì nên nghe và tin những gì nên tin.

Chẳng ai cấm cản bạn mơ mộng. Nhưng mộng mơ cũng cần điểm dừng hợp lý. Đừng tưởng tượng chồng bạn là chàng bạch mã hoàng tử, cả đời này sẽ đối xử với bạn như công chúa. Hãy tỉnh giấc mộng xuân để đối diện với thực tế.

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Đàn ông dẻo miệng, phụ nữ chỉ nên tin đôi phần - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống khi còn yêu và khi đã kết hôn rất khác nhau. Thế nên đàn bà khôn ngoan, muốn cả đời an ổn thì đừng tưởng tượng và đừng tin tưởng quá nhiều. Nếu có tin thì hãy tin vào bản thân mình, khi đó mới mong bình yên.

Phật dạy: Phụ nữ muốn hạnh phúc phải trải qua những nỗi đau này

Phật dạy: Phụ nữ muốn hạnh phúc phải trải qua những nỗi đau này

Phụ nữ hạnh phúc cần phải có thời gian trải nghiệm những cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống. Nhất là phải trải qua những nỗi đau này mới có thể an yên cả đời.

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