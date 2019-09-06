Phật dạy: Phụ nữ muốn hạnh phúc phải trải qua những nỗi đau này

Phụ nữ hạnh phúc cần phải có thời gian trải nghiệm những cay đắng, ngọt bùi trong cuộc sống. Nhất là phải trải qua những nỗi đau này mới có thể an yên cả đời.

Con người không ai hạnh phúc mãi, ai rồi cũng phải trải qua những lúc thất bại trong cuộc sống. Và từ những vấp ngã đó, chúng ta mới trưởng thành và tìm ra con đường hạnh phúc cho mình. Để trở thành người phụ nữ hạnh phúc, chắc chắn bạn phải nếm trải những nỗi đau này. Phụ nữ hạnh phúc phải trải qua khổ đau - Ảnh minh họa: Internet Trước tiên, phụ nữ phải chấp nhận rằng quan niệm “nữ sinh ngoại tộc” vẫn còn tồn tại. Con gái lớn lên phải gả chồng, khi về làm dâu thì bị xem là “khác máu tanh lòng”. Con dâu chỉ là người dưng, không có quyền hành gì trong gia đình.

Ở độ tuổi thanh xuân, ai rồi cũng sẽ trải qua nỗi đau mối tình đầu tan vỡ. Tưởng chừng đó là mối tình vĩnh cửu, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm nhưng mấy ai ở bên nhau trọn đời? Phụ nữ phải vấp ngã mới trưởng thành được - Ảnh minh họa: Internet Rồi bạn phải trải qua những thất bại, vấp ngã trong công việc. Không có con đường nào bằng phẳng mãi. Những va vấp giúp bạn trưởng thành hơn. Công việc không thuận lợi, đó là cách giúp bạn học được tính kiên nhẫn và lòng dũng cảm để đối mặt.

Phụ nữ sẽ trải qua nỗi đau mang thai, sinh con. Trải qua những cơn đau chết đi sống lại khi trở dạ nhưng khi thấy con chào đời bình yên, mọi đau đớn cũng nhanh chóng tan biến. Đàn bà phải dựa vào bản thân mới có thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng, ai rồi cũng phải trải qua những cảm giác mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần. Người đàn ông có vợ nhưng vẫn có cuộc sống tự do. Còn đàn bà thì phải hết lòng tận tụy với gia đình, chồng con. Nỗi đau chồng phản bội là đau đớn nhất đối với phụ nữ lấy chồng. Nhưng sau đó, bạn sẽ nhận ra bài học rằng không ai yêu mình bằng bản thân. Bạn sẽ biết yêu thương và trân trọng bản thân hơn là sống tận tâm vì người khác. Ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, chỉ cần trải qua được rồi sẽ an yên - Ảnh minh họa: Internet Ông trời vốn dĩ công bằng, để bạn chịu khổ thì nhất định sẽ cho bạn hạnh phúc một lúc nào đó. Thế nên ai đang khổ sở, cảm thấy bản thân mình bất hạnh thì hãy suy nghĩ tích cực hơn.

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể Chị bắt quả tang chồng ngoại tình ở quán cà phê gần công ty của anh. Hành động của chị khiến chồng tái xanh mặt, nhân tình cũng khóc sưng cả mắt.

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