Thứ dễ hết hạn sử dụng nhất trên đời là… lòng dạ đàn ông!

Tâm sự gia đình 04/09/2019 15:28

Đàn ông phản bội còn nhanh hơn tốc độ lật của bánh tráng. Ngày hôm nay anh ấy là của bạn nhưng ngày mai thì chưa hẳn.

Đàn ông phản bội là chuyện thường ngày ở huyện. Người đó hôm nay là của bạn, hứa hẹn cả cuộc đời này chỉ yêu bạn. Ngày mai chưa chắc họ đã ở bên cạnh, cùng bạn trải qua những khó khăn, sóng gió như lời hứa ngày trước. Trên đời này, mọi thứ đều có hạn sử dụng, kể cả lòng dạ đàn ông.

dan ong phan boi 1
Đàn ông phản bội nhanh lắm, phụ nữ khó lòng mà đoán trước được - Ảnh minh họa: Internet

"Không phải anh ấy vừa mới nói sẽ yêu mình cả đời này hay sao? Tại sao hôm nay lại ôm ấp người phụ nữ khác?", có lẽ không ít phụ nữ đã tự hỏi lòng câu này. Có lẽ, chỉ có phụ nữ nhẹ dạ cả tin mới tự làm khổ mình. Cuộc đời phụ nữ không nhất thiết phải dựa vào đàn ông mà sống. Bạn còn rất nhiều thứ khác để tự làm mình hạnh phúc.

dan ong phan boi 2
Phụ nữ thông minh phải biết tự thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà khôn ngoan là người sống thực tế, không mơ mộng hạnh phúc nơi đàn ông. Chị tôi từng nói rằng “đàn ông như quả bom nổ chậm”, ôm thứ nguy hiểm này bên người không biết đến khi nào sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy bạn chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình.

Người đàn ông tử tế không dựa vào cách mà anh ấy đối xử với bạn ngày một ngày hai. Đường dài mới biết ngựa hay, đường dài mới biết lòng người nông sâu ra sao. 

dan ong phan boi 3
Đàn bà đừng dựa dẫm vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn, mỹ phẩm dù có đắt tiền đến mấy cũng có hạn sử dụng được in rõ trên bao bì. Đàn ông dù bóng bẩy, đẹp đẽ đến mấy, hôm nay là của bạn, ngày mai chưa hẳn đã thuộc về bạn. Thế nên phụ nữ bản lĩnh hãy nhận ra một thực tế phũ phàng, lòng người rồi sẽ đổi thay. Đặc biệt đàn ông càng hứa hẹn nhiều càng dễ thay lòng đổi dạ.

Người lúc nào cũng tâng bốc bạn lên tận mây xanh, chắc chắn họ cũng sẽ mang những lời ngọt ngào đó đi dỗ dành một người khác. Người lúc nào cũng hứa sẽ cho bạn hạnh phúc, đến một lúc họ sẽ làm điều đó cho người khác.

dan ong phan boi 4
Muốn hạnh phúc, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, trên thế gian này thứ gì cũng có hạn sử dụng nhất định. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng đặt hết hy vọng vào đàn ông. 

Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Phụ nữ hiền, chồng sẽ cảm thấy chẳng có gì để thử thách, chinh phục. Còn phụ nữ hư, chồng ắt sẽ tìm cách giữ và tình nguyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khôn ngoan đàn ông tử tế

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 35 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 5 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ