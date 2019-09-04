Thứ dễ hết hạn sử dụng nhất trên đời là… lòng dạ đàn ông!

Đàn ông phản bội còn nhanh hơn tốc độ lật của bánh tráng. Ngày hôm nay anh ấy là của bạn nhưng ngày mai thì chưa hẳn.

Đàn ông phản bội là chuyện thường ngày ở huyện. Người đó hôm nay là của bạn, hứa hẹn cả cuộc đời này chỉ yêu bạn. Ngày mai chưa chắc họ đã ở bên cạnh, cùng bạn trải qua những khó khăn, sóng gió như lời hứa ngày trước. Trên đời này, mọi thứ đều có hạn sử dụng, kể cả lòng dạ đàn ông. Đàn ông phản bội nhanh lắm, phụ nữ khó lòng mà đoán trước được - Ảnh minh họa: Internet "Không phải anh ấy vừa mới nói sẽ yêu mình cả đời này hay sao? Tại sao hôm nay lại ôm ấp người phụ nữ khác?", có lẽ không ít phụ nữ đã tự hỏi lòng câu này. Có lẽ, chỉ có phụ nữ nhẹ dạ cả tin mới tự làm khổ mình. Cuộc đời phụ nữ không nhất thiết phải dựa vào đàn ông mà sống. Bạn còn rất nhiều thứ khác để tự làm mình hạnh phúc.

Phụ nữ thông minh phải biết tự thương lấy mình - Ảnh minh họa: Internet Người đàn bà khôn ngoan là người sống thực tế, không mơ mộng hạnh phúc nơi đàn ông. Chị tôi từng nói rằng “đàn ông như quả bom nổ chậm”, ôm thứ nguy hiểm này bên người không biết đến khi nào sẽ tan xương nát thịt. Vì vậy bạn chỉ có thể trông chờ vào bản thân mình. Người đàn ông tử tế không dựa vào cách mà anh ấy đối xử với bạn ngày một ngày hai. Đường dài mới biết ngựa hay, đường dài mới biết lòng người nông sâu ra sao.

Đàn bà đừng dựa dẫm vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Đồ ăn, mỹ phẩm dù có đắt tiền đến mấy cũng có hạn sử dụng được in rõ trên bao bì. Đàn ông dù bóng bẩy, đẹp đẽ đến mấy, hôm nay là của bạn, ngày mai chưa hẳn đã thuộc về bạn. Thế nên phụ nữ bản lĩnh hãy nhận ra một thực tế phũ phàng, lòng người rồi sẽ đổi thay. Đặc biệt đàn ông càng hứa hẹn nhiều càng dễ thay lòng đổi dạ. Người lúc nào cũng tâng bốc bạn lên tận mây xanh, chắc chắn họ cũng sẽ mang những lời ngọt ngào đó đi dỗ dành một người khác. Người lúc nào cũng hứa sẽ cho bạn hạnh phúc, đến một lúc họ sẽ làm điều đó cho người khác. Muốn hạnh phúc, phụ nữ chỉ có thể dựa vào chính mình - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, trên thế gian này thứ gì cũng có hạn sử dụng nhất định. Thế nên phụ nữ khôn ngoan đừng đặt hết hy vọng vào đàn ông.

Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh! Phụ nữ hiền, chồng sẽ cảm thấy chẳng có gì để thử thách, chinh phục. Còn phụ nữ hư, chồng ắt sẽ tìm cách giữ và tình nguyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

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