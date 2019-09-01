Thời điểm đàn ông ngoại tình đáng khinh nhất, phụ nữ đừng tha thứ

Tâm sự gia đình 01/09/2019 10:19

Dưới đây là những thời điểm đàn ông ngoại tình đáng khinh nhất, phụ nữ dù có chuyện gì cũng không được tha thứ, nếu không sẽ khổ sở cả đời.

Đàn ông ngoại tình vào đúng 3 thời điểm này không đáng được tha thứ, vợ hãy cân nhắc thật kỹ. Bạn xứng đáng tìm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn.

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Đàn ông ngoại tình trong khi vợ mang thai quả thật là đáng hận - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm đầu tiên chồng ngoại tình đáng bị “khai trừ” ra khỏi cuộc đời phụ nữ nhất là khi vợ mang bầu. Khi vợ bụng mang dạ chửa, sức khỏe yếu ớt, mà chồng ngoại tình quả thật không thể tha thứ được.

Trong khi vợ đang một mình chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ như đau nhức, mệt mỏi, chồng lại tìm đến người phụ nữ khác để ôm ấp. Trong khi vợ đang phải vật lộn với những chuyển biến khác thường trong cơ thể, thì chồng lại tay trong tay nói cười với người đàn bà khác.

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Phụ nữ đừng dại tha thứ dễ dàng cho kẻ tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Những hành động này có bao nhiêu lời giải thích đều không thể nào tha thứ được. Đàn ông bỏ vợ trong thời điểm thai kỳ không phải là người đàn ông tử tế. Có trường hợp vợ khổ sở thiếu thốn tiền sinh đẻ, chồng thì mang tiền cung phụng ả nhân tình. Đạo lý này làm sao mà có thể rộng lượng bỏ qua được.

Thời điểm thứ hai, khi vợ ở cữ. Đàn ông mèo mả gà đồng bên ngoài khi vợ ở cữ quả thật không thể chấp nhận được. Bởi đây là giai đoạn nhạy cảm nhất. Khi cơ thể đang yếu đuối, phụ nữ cần nhất là người chồng bên cạnh an ủi, chăm sóc.

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Phụ nữ hãy sáng suốt để đưa ra quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Khi tinh thần đang mệt mỏi nhất, điều phụ nữ cần là câu hỏi han của chồng. Nhưng đàn ông lại chọn ngoại tình để giải quyết nhu cầu tình dục đớn hèn của mình, có còn là con người không?

Không những vậy, đây là thời điểm phụ nữ rất dễ rơi vào trầm cảm. Có nhiều trường hợp vì không có người chia sẻ, an ủi, phụ nữ đã ôm con cùng chết. Thế nên đàn ông ơi, đừng để bi kịch này xảy ra trong chính ngôi nhà của mình.

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Đàn ông tệ bạc quá thì đừng giữ làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm cuối cùng, khi vợ xấu đi. Đàn ông nên nhớ đừng lấy lý do vợ xấu, vợ không còn hấp dẫn mà đi ngoại tình. Bởi lý do đó chỉ chứng minh rõ ràng nhất sự hèn hạ, xấu xa của các anh mà thôi.

Cánh mày râu có từng nghĩ vợ vì ai mà xấu, vợ vì ai mà đến bản thân cũng không màng đến không? Chẳng phải là vì gia đình này hay sao? Thế nên người nào mang lý do vợ xấu ra để ngoại tình là kẻ hèn hạ nhất.

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Từ khóa:   chồng ngoại tình vợ mang bầu

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