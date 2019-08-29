Phụ nữ hiểu chồng của mình bao nhiêu phần trăm? Hãy đọc bài này để tự chấm điểm

Tâm sự gia đình 29/08/2019 14:45

Phụ nữ thường tự hào mình hiểu chồng, chuyện gì của chồng bản thân cũng nắm rõ, nhưng thực tế bí mật của đàn ông muôn đời bạn cũng không biết hết được.

Ai cũng nghĩ bản thân mình hiểu chồng nhất, vậy bạn hiểu được bao nhiêu phần? Hãy đọc bài viết dưới đây để khám phá bí mật của đàn ông và biết câu trả lời chính xác nhất cho bản thân mình.

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Phụ nữ có biết hết bí mật của đàn ông? - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích đọc truyện ngôn tình, xem phim lãng mạn. Bởi tư duy và cảm xúc của phụ nữ vốn rất khác đàn ông. Họ chỉ thích những điều nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn đàn ông thì lại thích đọc sách kinh tế, xem phim hành động. Bởi đàn ông sống bằng lý trí và thực tế hơn phụ nữ. Họ không thích những gì quá lãng mạn, chỉ thích những gì đời nhất, hiện thực nhất.

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Phụ nữ hãy thấu hiểu chồng của mình nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích than thở, khó khăn một chút đã không chịu đựng được mà than với chồng, với bạn bè. Còn đàn ông thì cứng rắn hơn. Họ không cho phép bản thân mình yếu đuối. Vì vậy chuyện gì họ cũng tự mình chịu đựng, tự mình giải quyết.

Một phần vì sĩ diện của họ quá lớn, phần còn lại vì không muốn vợ lo lắng. Họ không muốn mở miệng nói câu “anh rất mệt, anh muốn bỏ cuộc”. Họ chỉ muốn khi mọi chuyện đã sóng yên, bể lặng, họ sẽ tự hào nói với vợ “anh đã giải quyết êm đẹp”. Đàn ông là vậy, lòng tự tôn rất cao khiến họ không thể nào yếu đuối trước mặt bất cứ ai, kể cả vợ.

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Đàn ông đang phải chịu nhiều nỗi vất vả mà không thể nói - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích món đồ gì là mua cho bằng được, đến khi về nhà mới biết bản thân không cần. Còn đàn ông chỉ mua những gì họ thật sự cần. Phụ nữ hay khóc, còn đàn ông thì thích giấu nước mắt vào trong. Phụ nữ thể hiện tình cảm, còn đàn ông chỉ âm thầm hành động.

Ai cũng nghĩ phụ nữ bất hạnh, đàn bà khổ trong hôn nhân. Còn đàn ông thì sao? Họ không khổ sao? Đàn ông cũng khổ, cũng mệt, chẳng qua là họ không có thói quen bày tỏ mà thôi. Thế nên phụ nữ đừng chuyện gì cũng đổ hết cho chồng. Bạn không hạnh phúc, lỗi không phải lúc nào cũng là của người đàn ông.

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Đàn ông có nhiều bí mật không thể mở lời với vợ - Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, ai cũng phải có trách nhiệm tạo dựng hạnh phúc. Đàn ông không phải ông Bụt có thể ban phép khiến bạn suốt đời hạnh phúc, an yên. Mà chính bản thân phụ nữ cũng phải có những suy nghĩ tích cực hơn về hôn nhân mới vui vẻ, sống tốt được.

Đàn ông có rất nhiều chuyện khó nói, ông trời ban cho họ cách sống lý trí hơn phụ nữ. Mà người sống lý trí thì dù khổ tâm cũng giữ trong lòng. Thế nên muốn hạnh phúc, phụ nữ hãy hiểu cho chồng, chồng cũng nên thông cảm cho vợ.

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Từ khóa:   phụ nữ bất hạnh đàn bà khổ

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