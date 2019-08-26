Phụ nữ bản lĩnh tự kiếm tiền, cực một thời nhưng an yên một đời

Tâm sự gia đình 26/08/2019 15:47

Phụ nữ bản lĩnh tự làm việc kiếm tiền, tuy mệt một chút nhưng về già sẽ có được cuộc sống an yên, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

Người phụ nữ bản lĩnh luôn biết cách kiếm tiền và từ chối những lời như “ở nhà anh nuôi”. Bởi họ biết sung sướng chỉ là nhất thời thôi. Ở nhà nội trợ chỉ hạnh phúc khi tình cảm còn nồng nàn. Còn khi chán nhau rồi, niềm hạnh phúc đó lại trở thành áp lực.

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Phụ nữ bản lĩnh phải tự kiếm tiền và tự chủ cuộc sống của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ở nhà, tuy làm việc không ngơi tay nhưng vẫn bị cho là ăn bám. Không ít lần họ bị chồng mắng chỉ biết ăn và đẻ. Vì vậy phụ nữ hiện đại đừng chọn cuộc sống nội trợ. Sáng ra ăn mặc đẹp đi làm, tối về cùng nhau ăn bữa cơm gia đình vậy là đủ. Đừng ở nhà chờ đợi chồng đi làm về.

Phụ nữ ở nhà nội trợ, những ngày chồng về muộn thì lại trằn trọc ngủ không được. Những ngày chồng bỗng dưng thay đổi thái độ thì lại cuống quýt vì sợ chồng có người khác. Cuộc đời phụ nữ cứ canh cánh những chuyện đó, khổ sở biết bao nhiêu. Thế nên hãy đi làm, kiếm tiền.

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Đàn bà khôn ngoan không dùng tiền của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi sáng bạn kiêu hãnh mặc đồ đẹp bước ra đường, làm công việc mình thích, như vậy không phải hạnh phúc hơn nhiều hay sao? Phụ nữ đừng giam giữ mình trong bốn bức tường chật hẹp. Cuộc sống của bạn không chỉ có quẩn quanh bên chồng con. Đừng xem chồng con là cả thế giới. Vì bạn chẳng biết được thế giới đó tồn tại được bao lâu?

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Phụ nữ bản lĩnh phải sống thật kiêu hãnh đừng dựa dẫm ai - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ cứ chăm chỉ kiếm tiền, để khi về già rồi chẳng cần trông cậy vào bất cứ ai. Không cần con cái và chồng nuôi, bạn cũng có thể sống tốt. Có những người phụ nữ nghĩ lấy chồng, sinh con là sau này có người chăm nom. Nhưng thật sự chỉ có bản thân bạn mới tự lo được cho mình. Con cái rồi cũng sẽ có gia đình. Đàn ông thì chẳng biết khi nào họ thay lòng. Chỉ khi tự kiếm tiền, tự nuôi bản thân, bạn mới có thể an nhàn khi về già. Một người đàn bà khôn ngoan không bao giờ chờ đợi sau này có người sẽ nuôi mình mà sẽ tự thân vận động.

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Cuộc đời phụ nữ hãy tự chủ về mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đi làm kếm tiền tuy cực nhọc, phải nhìn sắc mặt người khác, nhưng đổi lại niềm vui lâu dài. Đàn bà không tiền mới chết chứ không chồng, không con vẫn có thể sống vui vẻ mỗi ngày. 

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Đàn bà khôn ngoan không tự làm khổ mình, không cam chịu ở lại trong một cuộc hôn nhân đầy sự xem thường của người chồng tệ bạc.

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