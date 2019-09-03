Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Phụ nữ hiền, chồng sẽ cảm thấy chẳng có gì để thử thách, chinh phục. Còn phụ nữ hư, chồng ắt sẽ tìm cách giữ và tình nguyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

Phụ nữ hiền chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng phụ nữ hư nhất định sẽ vui. Mà đàn bà Việt Nam từ xưa đến nay đều một lòng tôn thờ chủ nghĩa vì chồng vì con. Người ta quan niệm phụ nữ lấy chồng là phải đoan chính, chuẩn mực, không được làm gì vượt quá giới hạn. Phụ nữ hư thường sẽ có nhiều điều thú vị hơn - Ảnh minh họa: Internet Người phụ nữ đúng theo chuẩn mực xã hội là phải ngoan hiền, chiều chồng, thương con. Tuy nhiên mẫu phụ nữ hiện đại là phải biết kiếm tiền, biết cách hư để có cuộc sống vui vẻ hơn.

Chị tôi từ nhỏ đã đi du học nên tư tưởng khá thoáng. Chị kết hôn vào năm ngoái, rồi hai vợ chồng về Việt Nam xây dựng tổ ấm của mình. Có nhiều lần sang nhà chị chơi, tôi mới biết được nếp sinh hoạt của gia đình chị rất khác với nhiều nhà khác. Từ nhỏ tôi đã quen với việc mẹ đứng trong bếp, ba đi làm. Phụ nữ hiền chỉ càng khiến đàn ông chán ngán - Ảnh minh họa: Internet Mẹ phải cơm bưng nước rót, hầu hạ chồng con. Năm bữa nửa tháng cũng không bước ra ngoài đi chơi hay tụ tập bạn bè. Hầu như mẹ tôi chỉ có chồng con làm niềm vui, không có mối quan hệ nào khác.

Còn chị thì khác, gia đình chị khá bình đẳng. Chị không phải vất vả trong việc chăm lo nhà cửa. Anh cũng không bắt buộc vợ phải trông con hay quán xuyến mọi việc trong nhà. Ngày nghỉ rảnh rỗi, chị thoải mái hẹn hò bạn bè đi mua sắm, ăn uống. Chồng con ở nhà thì tự gọi đồ ăn về. Phụ nữ hư sẽ vui hơn người luôn vì chồng vì con - Ảnh minh họa: Internet Anh không càm ràm, chị cũng chẳng cảm thấy việc làm của mình là không đúng. Vì vậy dù đã sinh con nhưng chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi ngày chị đều dành thời gian tập thể dục, đi spa, xông hơi, làm đẹp cho bản thân. Có lần mẹ sang nhà chơi thấy chị ngồi sơn móng tay, còn anh thì loay hoay trong bếp, bà liền trách con gái. Nhưng chị vẫn cười thản nhiên. Chị nói hôn nhân là của chung, cả hai phải cùng nhau vun vén, đâu chỉ có phụ nữ phải có trách nhiệm. Đàn bà muốn hạnh phúc phải nghĩ cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet Không vì điều đó mà anh chán ghét vợ. Thậm chí anh còn mê đắm vợ hơn trước. Cả hai như đôi vợ chồng son, đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ vì chị ngày càng xinh đẹp, anh thì phong độ, chững chạc. Có thể nói đàn bà hư theo kiểu này thì ai cũng thích. Chẳng ai bắt buộc phụ nữ phải đầu tắt mặt tối, suốt ngày đầu bù tóc rối trong bếp. Bạn phải biết dành thời gian chăm sóc bản thân. Vợ biết cách hư, chồng ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

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