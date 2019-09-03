Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Tâm sự gia đình 03/09/2019 10:44

Phụ nữ hiền, chồng sẽ cảm thấy chẳng có gì để thử thách, chinh phục. Còn phụ nữ hư, chồng ắt sẽ tìm cách giữ và tình nguyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

Phụ nữ hiền chưa hẳn đã hạnh phúc nhưng phụ nữ hư nhất định sẽ vui. Mà đàn bà Việt Nam từ xưa đến nay đều một lòng tôn thờ chủ nghĩa vì chồng vì con. Người ta quan niệm phụ nữ lấy chồng là phải đoan chính, chuẩn mực, không được làm gì vượt quá giới hạn.

phu nu hu 1
Phụ nữ hư thường sẽ có nhiều điều thú vị hơn - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đúng theo chuẩn mực xã hội là phải ngoan hiền, chiều chồng, thương con. Tuy nhiên mẫu phụ nữ hiện đại là phải biết kiếm tiền, biết cách hư để có cuộc sống vui vẻ hơn.

Chị tôi từ nhỏ đã đi du học nên tư tưởng khá thoáng. Chị kết hôn vào năm ngoái, rồi hai vợ chồng về Việt Nam xây dựng tổ ấm của mình. Có nhiều lần sang nhà chị chơi, tôi mới biết được nếp sinh hoạt của gia đình chị rất khác với nhiều nhà khác. Từ nhỏ tôi đã quen với việc mẹ đứng trong bếp, ba đi làm.

phu nu hu 2
Phụ nữ hiền chỉ càng khiến đàn ông chán ngán - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ phải cơm bưng nước rót, hầu hạ chồng con. Năm bữa nửa tháng cũng không bước ra ngoài đi chơi hay tụ tập bạn bè. Hầu như mẹ tôi chỉ có chồng con làm niềm vui, không có mối quan hệ nào khác.

Còn chị thì khác, gia đình chị khá bình đẳng. Chị không phải vất vả trong việc chăm lo nhà cửa. Anh cũng không bắt buộc vợ phải trông con hay quán xuyến mọi việc trong nhà. Ngày nghỉ rảnh rỗi, chị thoải mái hẹn hò bạn bè đi mua sắm, ăn uống. Chồng con ở nhà thì tự gọi đồ ăn về.

phu nu hu 3
Phụ nữ hư sẽ vui hơn người luôn vì chồng vì con - Ảnh minh họa: Internet

Anh không càm ràm, chị cũng chẳng cảm thấy việc làm của mình là không đúng. Vì vậy dù đã sinh con nhưng chị vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Mỗi ngày chị đều dành thời gian tập thể dục, đi spa, xông hơi, làm đẹp cho bản thân.

Có lần mẹ sang nhà chơi thấy chị ngồi sơn móng tay, còn anh thì loay hoay trong bếp, bà liền trách con gái. Nhưng chị vẫn cười thản nhiên. Chị nói hôn nhân là của chung, cả hai phải cùng nhau vun vén, đâu chỉ có phụ nữ phải có trách nhiệm.

phu nu hu 4
Đàn bà muốn hạnh phúc phải nghĩ cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không vì điều đó mà anh chán ghét vợ. Thậm chí anh còn mê đắm vợ hơn trước. Cả hai như đôi vợ chồng son, đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ vì chị ngày càng xinh đẹp, anh thì phong độ, chững chạc.

Có thể nói đàn bà hư theo kiểu này thì ai cũng thích. Chẳng ai bắt buộc phụ nữ phải đầu tắt mặt tối, suốt ngày đầu bù tóc rối trong bếp. Bạn phải biết dành thời gian chăm sóc bản thân. Vợ biết cách hư, chồng ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

Thời điểm đàn ông ngoại tình đáng khinh nhất, phụ nữ đừng tha thứ

Thời điểm đàn ông ngoại tình đáng khinh nhất, phụ nữ đừng tha thứ

Dưới đây là những thời điểm đàn ông ngoại tình đáng khinh nhất, phụ nữ dù có chuyện gì cũng không được tha thứ, nếu không sẽ khổ sở cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà Việt Nam đàn bà hư phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 34 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ