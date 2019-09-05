Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng vẫn vênh váo và hành động của vợ khiến ai cũng nể

Tâm sự gia đình 05/09/2019 15:53

Chị bắt quả tang chồng ngoại tình ở quán cà phê gần công ty của anh. Hành động của chị khiến chồng tái xanh mặt, nhân tình cũng khóc sưng cả mắt.

Hôm đó là giờ nghỉ trưa, quán cà phê gần công ty anh cũng khá đông. Quan sát bên ngoài một hồi lâu, chị chứng kiến rõ ràng cảnh anh và nhân tình ôm ấp. Không giữ được bình tĩnh, chị đẩy cửa bước vào. Thấy vợ xuất hiện, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên mà vẫn ôm ả nhân tình trong tay.

chong ngoai tinh 1
Bắt quả tang chồng ngoại tình, chị vẫn giữ thái độ bình tĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này trong lòng chị như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh. Nhìn bề ngoài, không ai biết chị đang bắt quả tang chồng ngoại tình. Chẳng có màn xé áo hay đánh ghen ầm ĩ, chị chỉ nhìn kẻ thứ ba từ trên xuống dưới rồi nói.

- Không ngờ gu của anh cũng lạ thật. Tóc tai, quần áo, gương mặt của cô ta, tất cả đều bình thường.

chong ngoai tinh 2
Chị không đánh ghen hay làm ầm ĩ mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Nói với chồng xong, chị quay sang nói với ả nhân tình.

- Anh ấy làm nhiều tiền như vậy mà không mua nổi cho em bộ quần áo hàng hiệu hay sao? Để em phải ăn mặc như vậy.

Cô ta giận tím mặt nhưng vẫn không dám làm gì. Chồng chị cũng thu hồi lại thái độ khinh thị lúc đầu. Chị cười mỉa rồi lấy điện thoại ra mở một đoạn clip cho chồng và ả nhân tình xem.

chong ngoai tinh 3
Chị chỉ đưa cho đôi gian phu dâm phụ xem một đoạn clip - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày thuê giúp việc trông con, chị âm thầm đặt camera. Anh không nghĩ trong nhà mình lại có thiết bị quay lén. Có lần không tiện hành sự bên ngoài nên anh đưa nhân tình về nhà "mây mưa" trên chiếc giường của hai vợ chồng.

Cho cả hai xem được một nửa, chị thu điện thoại về rồi nói với giọng lạnh lùng.

- Đoạn clip này mà được gửi đến công ty của hai người thì sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ thú vị lắm.

Anh bắt đầu ấp úng.

- Em xóa ngay đi, em muốn anh làm gì cũng được.

chong ngoai tinh 4
Cách đánh ghen này của chị khiến anh tởn tới già, ả nhân tình xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Ả nhân tình ngồi bên cạnh cũng tái xanh mặt. Chị tiếp lời:

- Muốn anh làm gì cũng được đúng không? Vậy bây giờ anh về nhà ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc, rồi chúng ta ly hôn.

Nói xong chị rời đi trước ánh mắt đầy xấu hổ của đôi gian phu dâm phụ. Mặc cho ả nhân tình khóc lóc, anh vội chạy theo vợ xin lỗi rối rít. Nhìn gã chồng ngoại tình lạy lục, van xin, chị chẳng mảy may động lòng. Chị đã quyết ly hôn.

Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Phụ nữ biết cách hư, chồng ắt sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh!          

Phụ nữ hiền, chồng sẽ cảm thấy chẳng có gì để thử thách, chinh phục. Còn phụ nữ hư, chồng ắt sẽ tìm cách giữ và tình nguyện ngoan ngoãn ở bên cạnh cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   kẻ thứ ba đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 19 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai