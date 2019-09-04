Phụ nữ sau ly hôn đừng dại vứt lại những thứ này cho kẻ thứ ba và gã chồng tệ bạc

Tâm sự gia đình 04/09/2019 16:34

Phụ nữ bản lĩnh trước khi rời khỏi cuộc hôn nhân, nhất định phải mang theo cho bằng được những thứ này để có thể vững vàng khi sống một mình.

Dù có đau đớn và tủi hờn đến mức nào, phụ nữ bản lĩnh sau ly hôn đừng ra đi với hai bàn tay trắng. Nhất định phải lấy những thứ thuộc về mình, đừng dại bỏ lại cho kẻ thứ ba và gã đàn ông tệ bạc kia.

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Phụ nữ bản lĩnh phải mang những thứ này rời khỏi hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Tài sản

Có câu của chồng công vợ, nhất định phụ nữ phải lấy được những thứ thuộc về mình. Đừng dại mở miệng nói câu “những thứ này tôi không cần, cho anh hết”. Bởi khi nói câu đó, gã chồng tệ bạc kia sẽ cười thầm và nghĩ bạn ngu ngốc.

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Phụ nữ đừng dại để lại tiền của mình cho người khác hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên dù ít nhiều gì cũng phải lấy phần tài sản được chia cho mình. Có thể bạn sẽ không cần nhưng con bạn và cuộc sống sau này của bạn sẽ cần đến. Cuộc sống phụ nữ sau ly hôn thời gian đầu khá bấp bênh, vì vậy phải có một số tiền trong tay để không phải chật vật. Số tiền đó sẽ giúp bạn vượt qua sự cô đơn cũng như nỗi trống trải mà người đàn ông đó để lại.

Con cái và tiền cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng

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Con cái là điều quan trọng nhất cuộc đời bạn - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn một mình nuôi con thì hãy nhận tiền cấp dưỡng mỗi tháng. Đừng vì giận hờn mà từ chối. Nuôi một đứa trẻ rất tốn kém, một mình bạn không thể nào lo chu toàn được.

Hơn nữa, con cái là của chung, anh ta cũng phải có trách nhiệm với máu mủ của mình. Bạn không thể một mình cáng đáng hết mọi việc để chồng ấm êm hạnh phúc, rảnh rang bên nhân tình. Người đàn bà khôn ngoan phải biết nhận tiền đúng lúc, đúng chỗ để trang trải cho cuộc sống của mình và con được tốt hơn.

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Phụ nữ nhất định phải mang theo con của mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc hôn nhân của mình. Bạn không sai, không việc gì phải cúi đầu trước chồng và kẻ thứ ba. Nếu đã một lòng muốn buông bỏ, hãy sống thật tốt. Bạn phải thật xinh đẹp và thành công để cho kẻ đã làm tổn thương mình phải hối hận. Đừng để họ có cơ hội cười trên sự vấp ngã của bạn. 

Thứ dễ hết hạn sử dụng nhất trên đời là… lòng dạ đàn ông!

Thứ dễ hết hạn sử dụng nhất trên đời là… lòng dạ đàn ông!

Đàn ông phản bội còn nhanh hơn tốc độ lật của bánh tráng. Ngày hôm nay anh ấy là của bạn nhưng ngày mai thì chưa hẳn.

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