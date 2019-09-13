Không cần thể hiện quá nhiều, phụ nữ chỉ cần mở miệng là biết AI DẠI AI KHÔN

Tâm sự gia đình 13/09/2019 09:58

Đàn bà khôn ngoan mở miệng nói những lời này thể hiện được cái tâm và cái tầm khiến ai cũng nể phục, xem bạn là tấm gương để noi theo, học hỏi.

Phụ nữ dại nói nhiều nhưng chẳng có lời nào khiến người khác nể phục. Phụ nữ khôn nói ít làm nhiều, chỉ cần mở miệng là biết đẳng cấp đang ở mức nào.

Đàn ông giống như vật trang sức, lấp lánh đẹp đẽ vì vậy mà ai cũng thèm khát

Đàn bà khôn ngoan luôn biết đàn ông không phải là tất cả. Họ không dựa vào đàn ông để hạnh phúc mà tự mình tìm hạnh phúc. 

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Đàn bà khôn ngoan đừng quá xem trọng đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Có người nghĩ cuộc đời phụ nữ có rất nhiều thứ để mang ra tự hào, kiêu ngạo, trong đó có đàn ông. Phụ nữ khôn không nghĩ vậy. Bạn có thể khoe công việc, xe, ngôi nhà mới mua được nhưng tuyệt đối đừng xem đàn ông là niềm tự hào của mình. Bởi đàn ông vốn giống như vật trang sức, lấp lánh đẹp đẽ được nhiều người thèm khát. Và những thứ càng đẹp, càng bóng bẩy càng nguy hiểm, càng dễ mất.

Mọi vật trên cuộc đời đều có hạn sử dụng, lòng dạ đàn ông cũng thế. Vì vậy mà những người đàn bà bản lĩnh sẽ không dựa vào đàn ông để sống. Họ không xem đàn ông là cả thế giới. Trên thế gian, lòng dạ con người là dễ thay đổi nhất. 

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Đàn bà đừng xem đàn ông là cả thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Tiền là vật ngoài thân nhưng không có nó không thể sống nổi

Tiền vốn chỉ là vật ngoài thân nhưng phụ nữ không có tiền trong tay không thể sống nổi. Bởi tiền có thể thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu của bản thân. Thậm chí tiền có thể mua được hạnh phúc và sự thủy chung của một người. Vì thế, một trong những bí quyết để phụ nữ hạnh phúc là phải đi làm kiếm tiền. 

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Phụ nữ phải kiếm tiền để tự chủ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ bạn phải cố gắng làm việc, đừng sống như cái bóng bên đàn ông. Đừng trở thành người phụ nữ ăn bám, vô dụng luôn bị chà đạp và xem thường. Người đàn bà dại sẽ lấy một người chồng giàu có rồi sống an phận suốt đời. Còn người đàn bà khôn không nhất thiết phải chọn người giàu sang vì chính họ có thể tự làm giàu.

Họ không dựa vào tiền của chồng để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Họ có thể sống không cần đàn ông nhưng không thể nào sống nổi khi thiếu tiền.

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Phụ nữ không có đàn ông vẫn có thể sống tốt, thiếu tiền mới chết - Ảnh minh họa: Internet

Tiền vốn dĩ chỉ mang giá trị khi chúng ta còn sống, khi chết đi thì vô nghĩa. Ai cũng nói tiền bạc là phù du, lòng người mới là quan trọng nhưng không có tiền không thể có được hạnh phúc.

Nghiệp báo của những kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào

Nghiệp báo của những kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào

Dưới đây là những nghiệp báo của kẻ giật chồng, phụ nữ chính chuyên đừng dại vướng vào để rồi hối hận, trả nghiệp suốt đời cũng không hết.

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