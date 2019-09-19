Phụ nữ 30 có hai thứ nhất định phải MÊ, trong đó không có đàn ông

Những cô nàng đôi mươi mộng mơ mê đàn ông đẹp trai, giàu có. Đàn bà 40 mê có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, bão dừng sau cánh cửa. Vậy phụ nữ 30 mê gì?

Hạnh phúc của người phụ nữ không dựa vào đàn ông. Có hơi thực dụng nhưng nếu không có tiền, bạn chẳng làm được gì. Kể cả việc mua cho mình một bộ quần áo, một cây son đàng hoàng cũng không làm được thì quả là thất bại.

Phụ nữ mê tiền là chuyện bình thường. Nhưng phải mê tiền mình kiếm được chứ đừng mê tiền của người khác. Mê nhưng vẫn phải giữ được sự tôn nghiêm, đừng vì đồng tiền mà đánh đổi tất cả.

Dù có chuyện gì đi chăng nữa, phụ nữ tự lập mới mong hạnh phúc cả đời. Khi đó, dù về làm dâu, làm vợ, làm mẹ bạn sẽ không chịu nhiều thiệt thòi. Bởi khi kiếm được tiền, mẹ chồng sẽ nhìn bạn với ánh mắt khác. Chồng sẽ đối xử công bằng và tôn trọng với bạn hơn. Con cái cũng không phải sống trong tình cảnh mẹ bị cha mắng chửi như cơm bữa.

Phụ nữ 30 hãy tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ 20 mê trai đẹp, mê chuyện tình lãng mạn như trên phim. Vậy đàn bà 30 nhất định phải mê tiền chứ đừng mê chồng. Nếu mê chồng, sống bi lụy bên đàn ông, bạn sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Còn mê tiền mình làm ra, bạn sẽ có được cuộc sống đủ đầy mà không sợ ai dè bỉu, chê bai.

Công việc

Phụ nữ không phải ai cũng may mắn lấy được tấm chồng tốt. Nếu lỡ mai này, bạn vớ phải người chồng vô tâm, tệ bạc, thì sẽ như thế nào? Cuộc đời phụ nữ có rất nhiều động lực và thú vui. Không nhất thiết là lấy chồng và sống an phận bên chồng.

Muốn hạnh phúc, phụ nữ phải có công việc đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cũng có quyền được mơ ước, được sống hết mình với đam mê, công việc của mình. Thà bám lấy công việc còn hơn là bám lấy đàn ông. Bởi khi đàn ông mất đi rồi, bạn sẽ rất chênh vênh. Người đàn bà bản lĩnh phải tìm kiếm niềm vui trong công việc, chứ đừng quanh quẩn bên đàn ông.

Ở bên đàn ông vốn có nhiều phiền muộn hơn là hạnh phúc. Mười người phụ nữ lấy chồng hết năm, sáu người nghiệm ra được điều này.

Đàn bà 30 chỉ cần tiền và công việc là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Tuy có hơi vất vả nhưng khi có công việc ổn định, bạn sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Người ta thường nói hôn nhân là cuộc đầu tư chỉ thấy toàn nỗi đau, người đàn bà khôn ngoan hãy biết đầu tư đúng cách và giảm bớt đau thương.