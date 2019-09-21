Đàn bà khôn ngoan đánh son không đánh ghen, kiếm tiền không kiếm chuyện

Tâm sự gia đình 21/09/2019 14:54

Đàn bà khôn ngoan khi phát hiện chồng ngoại tình, tuyệt đối không đánh ghen mà chỉ dặm thêm chút phấn, tô thêm chút son và chăm chỉ kiếm tiền chứ không gây sự kiếm chuyện.

Kiểu đàn bà đáng được tôn trọng nhất là người giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống. Kể cả khi chồng ngoại tình cũng không khiến họ nổi nóng và cư xử thiếu lịch sự. Phụ nữ không phải hơn nhau ở tấm chồng mà là ở cách cư xử.

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Đàn bà khôn ngoan không đánh ghen dưới mọi hình thức - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đẳng cấp không hành xử như kiểu chợ búa, lôi nhau đi đánh ghen để giành chồng. Mà họ sẽ thản nhiên làm đẹp, bình tĩnh kiếm tiền, mặc kệ người đàn ông tệ bạc kia. Người đàn bà khôn ngoan luôn biết được giá trị của bản thân.

Họ không thiếu thốn tình cảm đến mức phải đánh nhau giành đàn ông với đàn bà khác. Nếu muốn, họ có thể để người đàn ông bên cạnh ra đi bất cứ lúc nào chứ không tự làm khổ, hành hạ bản thân.

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Đàn bà văn minh chỉ kiếm tiền không gây sự - Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều phụ nữ, việc chồng ngoại tình là điều gì đó vô cùng kinh khủng đối với họ. Họ phải dùng trăm phương ngàn kế, khóc lóc để giành chồng. Phải đánh ghen, dằn mặt nhân tình để thỏa mãn cơn ghen tuông đang sục sôi trong lòng.

Điều đó thật ra vẫn có thể thông cảm được. Tuy nhiên hành động đó vốn không mang lại kết quả gì. Có thể người đàn ông đó sẽ quay về bên bạn, nhưng trong thâm tâm họ không thật sự tôn trọng bạn. Người đàn bà thông minh phải khiến chồng vừa nể vừa yêu, chứ đừng để anh ta vừa sợ vừa yêu.

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Phụ nữ hiện đại không cần chồng quá mức - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ vốn ích kỷ, không muốn nhìn người khác cướp đi thứ thuộc về mình. Đối với đàn ông cũng vậy, phụ nữ luôn muốn chồng mãi mãi là của mình, không được chung chạ với người đàn bà nào khác. Họ không muốn nhìn thấy tình yêu của chồng bị san sẻ cho bất cứ ai nên tìm mọi cách níu kéo, kể cả dùng vũ lực.

Tuy nhiên đó hoàn toàn là suy nghĩ của đàn bà dại. Người khôn ngoan sẽ thản nhiên chấp nhận việc đàn ông ngoại tình. Họ bình tĩnh làm đẹp và kiếm tiền chứ không lo lắng hay sợ hãi. 

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Phụ nữ bản lĩnh đừng bi lụy khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Họ biết đàn ông thích của lạ nhưng rồi sẽ chọn tổ ấm để quay về. Vậy thì hà cớ gì phải đánh nhau, giành giật một người đàn ông? Nếu chồng biết hối hận, họ có thể tha thứ một lần. Còn không, họ sẵn sàng tiễn anh ta ra đi. 

Suy cho cùng, đàn bà khôn ngoan chỉ kiếm tiền để tự chủ cuộc sống chứ không cần tìm trăm phương ngàn kế giữ chồng. Chỉ dặm phấn tô son để ngạo với thế gian một nụ cười, chứ không lôi kéo nhau đánh ghen ngoài đường.

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