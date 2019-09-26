6 chữ vàng dành riêng cho người phụ nữ 40: Nghĩ thoáng, nhìn thoáng, buông bỏ

Tâm sự gia đình 26/09/2019 16:34

Đàn bà 40 cần loại bỏ sân si, hiềm khích, suy nghĩ đơn giản một chút và buông bỏ những điều khiến mình phiền muộn, có vậy mới mong tâm an giữa dòng đời ồn ào.

Phụ nữ 40 không còn đặt nặng quá nhiều thứ trên vai. Họ dường như xem nhẹ mọi việc, trong đó có đàn ông và miệng lưỡi thiên hạ. Nếu phụ nữ 20, 30 còn đặt nặng việc chồng con, thì đến 40 tuổi, họ xem việc đó rất nhẹ nhàng.

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Phụ nữ 40 nên biết buông bỏ đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Việc chăm sóc chồng con không còn là nghĩa vụ bắt buộc. Chuyện quán xuyến nhà cửa không còn quá nặng nề như thời còn trẻ. Những người đàn bà 40 biết buông bỏ những việc không đáng để tâm an.

Họ đón nhận vấn đề bằng tâm thế nhẹ nhàng và thoải mái nhất. Họ không vì một câu nói vu vơ của ai đó mà tâm xao động. Họ không vì những tin đồn thất thiệt mà khiến bản thân phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ.

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Phụ nữ 40 nhìn thoáng, nghĩ thoáng một chút để tâm an yên - Ảnh minh họa: Internet

Bởi ở độ tuổi này rồi, phụ nữ cần gì ngoài một sức khỏe tốt và những tháng năm sống vui vẻ, hạnh phúc. Đâu cần phải tranh giành một người đàn ông, đâu cần phải hơn thua nhau vài cây son, hay mỹ phẩm đắt tiền. Ở độ tuổi 40, chỉ cần ghi tạc 6 chữ: nghĩ thoáng, nhìn thoáng và buông bỏ.

Khi còn trẻ, bạn còn sức để tranh giành với thiên hạ. Nhưng khi đã đến tuổi trung niên, bạn chỉ mong mỗi ngày trôi qua bình yên là đủ. Bạn chẳng cầu mong gì hơn ngoài việc có thể nở nụ cười, vui vẻ sống cuộc đời bình dị.

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Đàn bà 40 nên loại bỏ những sân si, phiền muộn - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó bạn chẳng còn quan tâm ai nói gì về mình và tự động biết buông bỏ những chấp niệm mà bản thân mang vác bấy lâu nay. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi biết buông bỏ.

Người ta thường nói 60 năm cuộc đời. Đi qua hơn nửa cuộc đời, bạn sẽ hiểu được việc tranh giành thắng thua với người khác vốn không còn quan trọng nữa. Phụ nữ 40 sẽ chỉ giữ những gì cần giữ, buông những thứ cần buông.

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Đàn bà 40 chỉ cần bình yên là đủ - Ảnh minh họa: Internet

Sáng dậy đi làm, chiều về vui vẻ bên gia đình nhỏ. Đóng cửa lại, mặc ngoài kia thế sự vô thường. Chỉ cần vợ chồng, con cái hạnh phúc cùng nhau là được.

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