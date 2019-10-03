Có những điều tuy nhỏ nhưng lại khiến hôn nhân đổ vỡ, nhiều cặp vợ chồng thường xuyên mắc phải làm cho mối quan hệ dần rạn nứt.

Lần đó, bắt quả tang chồng nhắn tin với gái lạ, chị tra hỏi chồng suốt buổi tối rồi cả hai cãi nhau rất lớn. Anh bắt đầu lôi hàng tá lý do ra để trách móc vợ. Anh chê bụng chị đầy vết rạn, da xấu, ăn mặc lôi thôi. Không biết chăm sóc bản thân, không bằng một góc những cô nàng ngoài kia. Nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ là câu nói vô tâm của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Từng câu từng lời của anh như ngàn mũi dao đâm vào tim chị. Chị tự nghĩ vì ai mà bản thân mình trở thành thế này? Vì ai mà trên người mình lại xuất hiện những vết rạn da xấu xí, đáng sợ như vậy? Chồng đã không hiểu thì thôi, lại còn mang những điều đó ra để chê bai chị.

Có nhiều lúc chị nghĩ câu “kiếp đẻ thuê” quả thật rất đúng. Mang thai chín tháng mười ngày, kiêng khem đủ thứ, khi thân hình trở nên xấu xí, béo ú vì phải ăn để có sữa cho con bú thì lại bị chồng chán, chồng chê. Vì câu nói của chồng mà khiến chị chỉ muốn ly hôn - Ảnh minh họa: Internet Không những vậy khi vợ chồng cãi nhau, anh lại có dịp mang những khuyết điểm của vợ ra chê bai, trách móc. Đàn ông thường lấy cớ là vợ xấu, vợ không còn đủ hấp dẫn để đi ngoại tình. Họ không hiểu vợ tàn tạ như vậy là vì ai.

Ngoại tình không phải là yếu tố duy nhất khiến hôn nhân đổ vỡ. Đôi khi, những lời nói vô tình của anh khiến chị chỉ muốn ly hôn ngay. Những nỗi đau thân xác lẫn tinh thần khi chị mang thai cũng không ám ảnh bằng một câu nói của anh. Đàn bà sinh con đã khổ, gặp phải người chồng không hiểu chuyện còn khổ hơn - Ảnh minh họa: Internet Ai cũng nói anh là người chồng tốt, chị phúc đức ba đời mới lấy được. Nhưng họ không biết được con người thật của anh. Người ngoài cuộc nhìn vào chỉ thấy những điều tốt đẹp, nhưng người trong cuộc mới biết ê chề đến chừng nào. Chị cảm thấy vô cùng cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cứ bảo đàn bà đẻ đi, nhưng lại chê bai khi nhìn thấy thân hình vợ đầy vết rạn. Đàn ông cứ bảo đàn bà “ở nhà anh nuôi” nhưng lại khinh thường vì vợ ăn bám. Vậy phụ nữ phải sống như thế nào mới vừa lòng hả dạ các anh đây?

Hành động kỳ lạ của mẹ chồng và ‘phi công trẻ’ vào ngày giỗ của ba chồng khiến tôi bàng hoàng Về làm dâu, tôi không lo lắng về mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tuy nhiên, việc vô tình phát hiện bí mật của bà lại khiến tôi vô cùng khó xử.

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