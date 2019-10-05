Phụ nữ 40 tuổi trở thành NỮ HOÀNG trong mắt các cô nàng đôi mươi nhờ sở hữu những điều này

Tâm sự gia đình 05/10/2019 10:48

Không phải tự dưng mà những cô nàng đôi mươi lại thèm khát sự từng trải, quyến rũ của phụ nữ 40 tuổi. Không phải tự dưng mà họ lại được xem là nữ hoàng.

Phụ nữ 40 tuổi tuy không còn làn da căng mướt, sự dẻo dai hay trẻ trung nhưng lại có những thứ khiến các cô nàng đôi mươi ngày đêm ao ước.

Nhan sắc mặn mà, quyến rũ

Nếu những cô nàng đôi mươi sở hữu làn da căng mướt đầy sức sống thì phụ nữ tuổi 40 sở hữu nhan sắc mặn mà, chín mùi. Người ta thường gọi đó là “chất đàn bà”. 40 tuổi, họ đằm thắm và dịu dàng hơn.

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Phụ nữ 40 tuổi sở hữu nhan sắc vạn người mê - Ảnh minh họa: Internet

Họ biết những gì phù hợp với mình nhất. Họ biết lựa chọn quần áo, màu son, phấn mắt thích hợp với cá tính của mình. Người đàn bà 40 không còn đắn đo với những sự lựa chọn. Không còn phải đố kỵ với nhan sắc của bất cứ ai.

Tuy không còn trẻ trung, năng động như những cô nàng đôi mươi, nhưng ở phụ nữ 40 luôn toát lên khí chất mê người. Cách nói chuyện, đi đứng và đối nhân xử thế của họ cũng rất nhã nhặn và cuốn hút. Đặc biệt họ biết cách chăm sóc bản thân, yêu mình trước rồi mới yêu thương, quan tâm người khác.

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Đàn bà 40 luôn biết những gì phù hợp với mình - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những cách để phụ nữ hạnh phúc và xinh đẹp đó là họ không còn chạy theo tình yêu, đồng thời chấp nhận buông bỏ những thứ khiến mình đau lòng.

Sống thực tế

Đàn bà 40 chẳng còn mơ mộng mà luôn chấp nhận thực tế. Dù hiện tại có mệt mỏi như thế nào, họ cũng chọn cách đối diện chứ không trốn tránh. Nếu thời trẻ mắc sai lầm, bạn có thể trông chờ vào sự giúp đỡ của cha mẹ, bạn bè... 

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Đàn bà 40 không còn mơ mộng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn mơ mộng về câu chuyện công chúa rồi sẽ gặp được hoàng tử. Bạn mong chờ cuộc đời mình cũng giống như những thước phim lãng mạn kia, khi khó khăn đều có người đứng ra chống đỡ cho.

Nhưng phụ nữ 40 thì lại khác. Họ không trông chờ vào phép màu, bởi kỳ tích có xuất hiện hay không là do bản thân mình tạo ra. Ở độ tuổi này, họ chỉ đặt hy vọng ở chính mình.

Thẳng thắn

Những cô nàng đôi mươi nói chuyện khá kiêng dè, sợ làm mất lòng người khác. Còn phụ nữ 40 luôn thẳng thắn nói lên quan điểm của mình. Họ không tâng bốc ai, cũng không hạ bệ ai, không có ý muốn hãm hại ai.

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Phụ nữ 40 tuổi luôn thẳng thắn trong mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông rất thích kiểu phụ nữ như thế này. Ở bên người phụ nữ thẳng thắn, mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn là những cô nàng chỉ biết nịnh nọt.

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