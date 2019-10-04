8 câu hỏi giúp vợ chồng duy trì cuộc sống hôn hạnh phúc

Chuyện vợ chồng 04/10/2019 15:57

Đây là cách giữ hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng ai cũng nên biết để hạn chế những cuộc xung đột, xích mích không đáng có.

Những câu hỏi dưới đây là cách giữ hôn nhân hạnh phúc lâu dài của các cặp vợ chồng khôn ngoan.

Anh/em có điều gì khó nói không?

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Cách giữ hôn nhân hạnh phúc là đặt cho nhau những câu hỏi này thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ muốn bền vững cần phải có sự lắng nghe và thấu hiểu. Nếu người kia ngại nói ra nỗi lòng của mình, bạn hãy gợi mở bằng câu hỏi này để tạo cảm giác thoải mái cho đối phương. Chắc chắn họ sẽ trải lòng mình một cách chân thành.

Chúng ta tự hào nhất về nhau điều gì?

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Hãy cho đối phương biết bạn tự hào về họ như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Muốn vợ chồng hạnh phúc, cả hai cần phải biết được người kia có tôn trọng mình không? Họ có cảm thấy tự hào và tự tin khi đi bên cạnh mình không? Đó là yếu tố rất quan trọng, tạo dựng niềm tin và tín nhiệm của nhau. Đây là bí quyết giữ hôn nhân hạnh phúc không phải ai cũng biết.

Quan điểm của anh/em là gì?

Trong một mối quan hệ, sở thích, quan điểm vốn là hai yếu tố rất cần thiết. Có khi chỉ vì không cùng quan điểm, cả hai đã dẫn đến cãi vã, xích mích. Vì vậy hãy thẳng thắn nói ra quan điểm, cách sống của mình cho đối phương hiểu. Đồng thời cũng hãy lắng nghe ý kiến của người kia.

Anh/em có nhớ kỷ niệm gì về chúng ta không?

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Hãy nhắc cho nhau nhớ về những kỷ niệm vui của cả hai - Ảnh minh họa: Internet

Muốn cuộc sống hôn nhân không còn nhàm chán, bạn hãy nhắc về những kỷ niệm vui của nhau. Khi đó cả hai sẽ có động lực tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Bạn sẽ cảm thấy trân trọng khoảng thời gian đó và luôn muốn điều tốt đẹp như vậy tiếp diễn ở hiện tại, tương lai.

Chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không?

Các mối quan hệ dần nhạt nhẽo và nhàm chán vì nhiều lý do. Vì vậy hãy thường xuyên hỏi nhau rằng bản thân có thật sự hạnh phúc không? Bạn có thật sự cảm thấy vui khi ở bên người kia hay không? Câu hỏi này sẽ giúp giữ "lửa yêu" cho cả hai.

Chúng ta có cần nhau không?

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Vợ chồng hạnh phúc phải biết cần nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu là yếu tố quan trọng, nhưng cần nhau mới là yếu tố đủ để lấp đầy mọi khoảng trống trong hôn nhân. Không chỉ yêu nhau, cả hai phải cần nhau mới có thể duy trì được mối quan hệ này. Sau này tình yêu có thể nhạt dần, nhưng vì cần nhau, cả hai sẽ không bao giờ rời xa nhau được.

Chúng ta đã làm nhau tổn thương chưa?

Hãy thẳng thắn đưa ra câu hỏi này và chân thành lắng nghe câu trả lời của đối phương. Biết để tìm cách khắc phục, chứ đừng im lặng để rồi đánh mất nhau lúc nào không hay. Bởi có những chuyện im lặng không phải là vàng, mà là con dao giết chết mối quan hệ.

Nếu được lựa chọn lần nữa chúng ta có chọn nhau không?

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Hãy cho đối phương biết giá trị của họ trong lòng bạn lớn như thế nào - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thời gian có quay trở lại, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau chứ? Hãy cho đối phương câu trả lời thật lòng. Bởi đây là động lực để cả hai có thể tiếp tục ở bên nhau. 

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