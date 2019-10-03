4 dấu hiệu cho thấy hôn nhân của bạn như ‘chiếc áo sứt chỉ’, không vá kịp sẽ vứt đi

Chuyện vợ chồng 03/10/2019 15:12

Đây là dấu hiệu hôn nhân rạn nứt, bạn nên phát hiện sớm để tìm cách cứu vãn mối quan hệ nếu không muốn đường ai nấy đi.

Hôn nhân giống như chiếc áo sứt chỉ. Nếu phát hiện sớm và vá lại kịp thời thì mọi việc sẽ ổn, áo vẫn còn mặc được. Còn không thì áo rách chỉ đem vứt đi, mối quan hệ rồi cũng rạn nứt. Do đó, khi thấy những dấu hiệu này, hãy ngồi xuống tìm cách giải quyết. 

Bạn cảm thấy bản thân hay cáu giận vô cớ

Đây là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ. Vì không còn thương người kia, bạn mới cảm thấy cáu gắt mỗi khi người đó làm sai. Khi tình cảm không còn, bạn mới cảm thấy những việc làm của người đó thật chướng tai gai mắt.

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Nổi giận vô cớ là dấu hiệu hôn nhân rạn nứt - Ảnh minh họa: Internet

Nếu phát hiện bản thân có dấu hiệu này, bạn nên điều chỉnh lại tâm lý của mình. Xem xét lại nguồn cơn của mọi việc. Hãy tự hỏi bản thân “mình có thật sự cần mối quan hệ này không”. Nếu còn, hãy thay đổi bản thân, thay đổi thói quen sinh hoạt thường ngày của vợ chồng.

Ví dụ bạn có thể trang trí lại căn nhà của mình, nấu ăn ở nhà nhiều hơn. Hoặc tiếp xúc, lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời của mình. Mối quan hệ nào cũng vậy, cũng có lúc lạnh lúc nóng, người phụ nữ khôn ngoan phải biết vun vén và tìm cách giữ lửa hôn nhân.

Khi cãi nhau, bạn chỉ muốn đập phá cho hả giận

Đây cũng là dấu hiệu hôn nhân rạn nứt. Vì không còn tôn trọng người kia nữa, bạn mới làm những hành động thiếu suy nghĩ. Mà trong hôn nhân, không còn tôn trọng nhau, mối quan hệ sẽ không thể nào bền vững được.

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Phụ nữ nên kiềm chế cơn nóng giận của mình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang trong tình cảnh này, hãy tự điều chỉnh tâm trạng. Là phụ nữ, đừng để cơn tức giận chế ngự. Bởi khi đó bạn sẽ đánh mất bản chất. Bạn sẽ vô tình làm tổn thương những người mình yêu thương.

Suy cho cùng, phụ nữ trong hôn nhân cần phải biết kiềm chế cơn nóng giận. Khi cãi nhau, bạn đừng miệt thị đối phương, cũng đừng đập phá đồ đạc. Bởi những hành động này sẽ khiến bạn đời sợ hãi, chán ghét.

Bạn cảm thấy cô đơn

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Nếu cảm thấy cô đơn hãy tìm động lực khác để tiếp tục duy trì hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn trong hôn nhân quá lâu, phụ nữ sẽ buông bỏ. Nếu bạn đang ở trong giai đoạn này, hãy tìm cho mình thú vui khác như làm đẹp, kiếm tiền, chăm sóc con cái... Nếu cảm thấy cô đơn mà không thể nào ly hôn, hãy dùng những điều đó để làm động lực sống cho mình.

Không còn cảm giác ghen

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Khi không còn ghen tuông, hãy nhớ về những cảm xúc ban đầu - Ảnh minh họa: Internet

Khi tổn thương nhiều, phụ nữ sẽ chai lì cảm xúc. Nhưng nếu vậy, bạn sẽ tự tay nhấn chìm cuộc hôn nhân của mình. Vì vậy nếu thật tâm muốn giữ lại mối quan hệ này, bạn phải thay đổi và tìm lại cảm giác ban đầu khi cả hai yêu nhau.

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Dưới đây là cách làm đàn ông say mê, vợ khôn ngoan nên biết để ghi điểm trong mắt chồng.

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