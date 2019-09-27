Tiết lộ những thói quen của ‘gái hư’ khiến cánh mày râu điêu đứng

Đây là cách làm đàn ông say mê của phụ nữ hư do chính cánh mày râu tiết lộ, chị em nên học hỏi để giữ hôn nhân hạnh phúc. Dù vợ chồng cưới nhau bao lâu cũng nồng nàn như lúc ban đầu.

Ở ngoài đàn ông đã bận quá nhiều việc rồi, khi trở về nhà họ cần nghỉ ngơi. Họ không muốn nhìn mặt vợ để xem hôm nay cô ấy vui hay buồn, có chuyện gì cần tâm sự hay không.

Đàn ông thích sự đơn giản ở phụ nữ. Đơn giản trong cách ăn mặc, lời nói, hành động và đặc biệt là suy nghĩ. Họ sợ những người quá thâm sâu bí hiểm, không thể nào đoán được lòng dạ. Vì vậy phụ nữ thoải mái bộc lộ cảm xúc, vui cứ cười, buồn cứ khóc, đừng cố tỏ ra là mình ổn. Đừng để đàn ông phải đoán già đoán non về cảm xúc của bạn.

Đàn ông thường kém trong việc đọc được suy nghĩ của phụ nữ. Thế nên có chuyện gì, phụ nữ cứ thẳng thắn với chồng. Nếu làm bạn buồn, anh ấy sẽ tự biết khắc phục. Đừng để chồng vắt óc đoán cảm xúc của vợ như thế nào.

Chủ động trong cuộc “yêu”

Đàn ông xem trọng vấn đề tình dục. Khi yêu ai đó, họ coi trọng điều thứ nhất là sự hòa hợp với mặt tâm hồn, thứ hai chính là tình dục.

Phụ nữ chủ động sẽ khiến đàn ông mê mệt - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lý do mà đàn ông thích gái hư. Bởi họ luôn có những chiêu trò trên giường khiến đàn ông cảm thấy bất ngờ. Nếu vợ quá rụt rè trong chuyện ấy, đàn ông sẽ dần đâm chán.

Thậm chí nhiều cô vợ còn thường xuyên làm “cụt hứng” chồng vì những lý do không đâu. Đàn ông rất ghét những kiểu người giết chết “cuộc yêu” như thế này. Thế nên phụ nữ khôn ngoan hãy biết chủ động trong chuyện ấy để giữ lửa hôn nhân.

Dành cho nhau những cử chỉ thân mật

Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng rất thích những cử chỉ thân mật. Chẳng hạn khi đang bực bội chuyện gì đó, chỉ cần vợ dành cho cái ôm hôn thì mọi tức tối cũng tan biến hết. Hoặc khi vợ chồng cãi nhau, vợ khôn khéo dành cho chồng những cử chỉ thân mật, anh ấy cũng sẽ quên ngay sự buồn bực trong lòng.

Đàn ông thích vợ dành cho mình nhiều hành động thân mật - Ảnh minh họa: Internet

Tính cách đàn ông không quá phức tạp, chỉ cần vợ khôn khéo thì đời sống vợ chồng sẽ hạnh phúc. Phụ nữ đừng quá nguyên tắc, hãy mềm mại, uyển chuyển để giữ gìn hôn nhân.