Cái giá con cái phải trả cho việc cha mẹ bỏ nhau, không phải ai cũng nghĩ xa được như vậy!

Tâm sự gia đình 18/10/2019 16:09

Cha mẹ ly hôn, con cái là người phải hứng chịu nhiều đau khổ nhất. Do đó, hãy suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Khi cha mẹ bỏ nhau, con cái phải gánh chịu nhiều tổn thương. Không ít trẻ lâm vào con đường xấu vì không được giáo dục tốt, không có ai bên cạnh khuyên răn dạy dỗ.

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Cha mẹ ly hôn, con cái là người đau khổ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà ông trời ban tặng cho mỗi cặp vợ chồng. Nhưng không phải “món quà” nào cũng sẽ được trân trọng. Nhiều đứa trẻ hạnh phúc khi sống trong gia đình có cha mẹ yêu thương nhau, nhưng cũng không ít đứa trẻ phải chứng kiến cảnh gia đình đổ vỡ.

Nếu có quyền lên tiếng, chúng sẽ không hy vọng cha mẹ chia ly. Chúng không mong chứng kiến cảnh cha mẹ lôi nhau ra tòa và sống dưới ánh mắt dò xét của người đời. Chúng càng không hy vọng bạn cho chúng một hình hài đẹp đẽ nhưng tâm hồn thì chẳng nguyên vẹn.

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Gia đình đổ vỡ, con cái là người thiệt thòi nhất - Ảnh minh họa: Internet

Mỗi đứa trẻ đều có quyền hạnh phúc, nhưng người lớn lại cướp đi hạnh phúc của chúng mà không hỏi chúng có đồng ý hay không. Người lớn tự đưa ra quyết định và để con cái phải chịu cái giá quá đắt.

Khi ra tòa ly hôn, tất nhiên ai cũng tổn thương, nhưng con cái là người phải hứng chịu đau khổ nhiều nhất. Tôi đã từng nghe một đứa trẻ nói rằng “nếu cha mẹ không ly hôn, có lẽ cuộc sống của con bây giờ đã khác. Nếu cha mẹ không bỏ nhau, có lẽ con đã có động lực tiếp tục đi học chứ không bươn chải vất vả như thế này”.

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Hôn nhân đổ vỡ khiến con cái không được phát triển tốt - Ảnh minh họa: Internet

Hạnh phúc của trẻ phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Nếu lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, trẻ dễ nổi loạn, bất cần và cuộc đời sau này cũng vô cùng bấp bênh. Không được cha mẹ dìu dắt, chúng sẽ rất khó khăn trong việc trưởng thành và đối diện với sóng gió ngoài kia.

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Nỗi đau gia đình đổ vỡ sẽ ám ảnh đứa trẻ suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Biết nỗi đau và cái giá mà trẻ phải nhận khi cha mẹ ly hôn, bạn hãy suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định dắt nhau ra tòa.

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Từ khóa:   gia đình đổ vỡ hôn nhân đổ vỡ cha mẹ bỏ nhau

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