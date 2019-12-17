Không phải tấm chồng, đàn bà hơn nhau ở hai chữ DẠI và KHÔN

Tâm sự gia đình 17/12/2019 14:54

Người đàn bà hạnh phúc khi biết khôn đúng lúc, dại đúng chỗ trong hôn nhân. Họ không vì ai mà mệt mỏi, cũng chẳng vì ai mà nhọc lòng quá nhiều.

Người ta thường nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, lấy được đàn ông tử tế xem như phúc đức ngàn đời, chẳng may vớ phải chồng vô tâm xem như tự chôn mình trong nấm mồ hôn nhân…

Nhưng thực tế, đàn bà hơn nhau ở duy nhất hai chữ dại và khôn. Dù hôn nhân hạnh phúc, chồng có tử tế đến mấy, đàn bà dại cũng sẽ tự hủy hoại trong chớp mắt. Còn đàn bà khôn dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ sống sót.

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Đàn bà hạnh phúc khi tự biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Hạnh phúc hay không đều phụ thuộc vào bản thân. Người đàn bà dại luôn tận tụy hết lòng vì chồng con. Họ cứ nghĩ phận phụ nữ là vậy, lấy chồng phải lo cho chồng, có con lo cho con. Dường như những tư tưởng đó khiến họ vô tình đánh mất đi sự tự do và hạnh phúc của chính mình.

Còn đàn bà khôn luôn biết cách bảo vệ mình trong hôn nhân. Họ không vì người khác mà khiến bản thân ăn không no, mặc không ấm. Không vì chồng về muộn mà chờ đến tận khuya khiến bản thân mệt mỏi, nhan sắc tàn phai. Không vì chồng vô tâm mà bỏ rơi bản thân không chăm sóc.

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Phụ nữ trong hôn nhân phải biết khôn dại đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân có lúc này lúc khác, có vui thì cũng sẽ có buồn. Mà dường như đàn bà tự làm khổ mình trong hôn nhân nhiều hơn là đàn ông. Phụ nữ chuyện gì cũng ôm đồm, trong khi chẳng ai bắt ép họ phải làm như vậy.

Những định kiến, tư tưởng xưa cũ khiến họ tự bó buộc cuộc sống của mình. Để đến khi không chịu được nữa, họ lại than “phận đàn bà khổ quá”. Trên thực tế, khổ hay không đều do mình mà ra.

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Không phải tấm chồng, phụ nữ hơn nhau ở chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy đừng hơn thua nhau ở tấm chồng, mà hãy xem ai dại, ai khôn. Người khôn dù ở trong bất cứ trường hợp nào cũng sẽ tự biết cách để sống hạnh phúc. Còn đàn bà dại, dù có phúc cũng sẽ tự mình phá hủy.

Nên nhớ hôn nhân có trở thành nấm mồ hay không đều do phụ nữ quyết định. Người đàn bà hạnh phúc khi suy nghĩ tích cực, buông bỏ những điều cổ hủ. Phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải quanh quẩn bên đàn ông mới có hạnh phúc. Họ phải đi làm kiếm tiền, tìm niềm vui trong công việc, du lịch và làm đẹp.

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Phụ nữ đừng biến hôn nhân thành nấm mồ chôn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà hiện đại phải kiếm được tiền, tuy có vất vả một chút cũng không sao. Bởi tiền của thiên hạ, đâu dễ dàng gì mà có được. Tự kiếm tiền, bạn sẽ có một đời sống an yên, tự chủ, không dựa dẫm vào bất cứ người nào.

Người đàn bà khôn ngoan đừng biến hôn nhân thành mồ chôn thanh xuân. Mà hãy tự xây dựng lâu đài riêng cho mình để có cuộc sống như bà hoàng, suốt đời không khổ vì ai.

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