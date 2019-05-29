Tâm sự đàn ông: Nhà là nơi để về, vợ là người để yêu thương

Tâm sự gia đình 29/05/2019 10:31

Đàn ông có vợ rồi chẳng cần phải phong lưu đa tình làm gì. Chỉ cần sau giờ làm việc mệt nhoài, có một mái nhà để về, có một người phụ nữ chờ đợi là đủ.

Không chỉ có phụ nữ thích bình yên, đàn ông cũng mong có được cuộc sống ổn định. Bay nhảy nhiều, họ cũng muốn có được một nơi để quay về, một mái nhà để tá túc và một người vợ để yêu thương.

Tâm sự đàn ông: Nhà là nơi để về, vợ là người để yêu thương - Ảnh 1
Đàn ông dù có phong lưu đến mấy cũng cần một mái nhà và một người phụ nữ bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng nói đàn ông thích tự do, nhưng sâu bên trong họ vẫn thích sự bình yên. Họ thích an cư lạc nghiệp, thay vì mãi xem bốn bể là nhà. Đàn ông cũng rất sợ cô đơn, sợ cảm giác một mình khi trở về ngôi nhà của mình.

Sau tất cả, tôi mới nhận ra không nơi đâu bằng nhà và không ai có thể sánh bằng vợ. Những cô gái ngoài kia có thể đẹp nhưng lại không bao giờ tốt như vợ. Vợ có thể vì tôi mà đánh đổi cả tuổi xuân. Vợ có thể vì tôi mà không màng đến sang hèn hay nghèo khó. Vợ thương tôi vô điều kiện, còn những cô gái khác có điều kiện mới đến bên tôi.

Đàn ông dù phong lưu đến mấy, cuối cùng cũng sẽ chọn cho mình một mái ấm đúng nghĩa. Họ sẽ chọn cho mình một nơi để dừng chân và một người để lo lắng, che chở suốt đời. Thời trẻ thích vui chơi, nhưng về già ai cũng muốn có một người bên cạnh hủ hỉ sớm hôm.

Dù sao đi nữa, đàn ông cũng sẽ dừng chân ở bên một người mà anh ta thương yêu nhất. Sẽ có một người “trị” được hết thảy những thói hư tật xấu của anh ấy. Sẽ có một người khiến anh ấy khuất phục và ngoan ngoãn ở bên.

Tâm sự đàn ông: Nhà là nơi để về, vợ là người để yêu thương - Ảnh 2
Ai cũng cần một mái nhà ấm cúng để quay về - Ảnh minh họa: Internet

Một ngôi nhà đối với đàn bà có ý nghĩa là bình yên, an toàn. Còn đối với đàn ông, đó là nơi để về sau những bộn bề cuộc sống. Với đàn bà, chồng là người có thể che chở cho mình suốt đời, dù có bão giông gì xảy ra. Còn với đàn ông, vợ là người mà mình phải có trách nhiệm đến cùng, một khi đã chọn rồi thì phải sống có tình có nghĩa.

Tâm sự đàn ông: Nhà là nơi để về, vợ là người để yêu thương - Ảnh 3
Ai cũng cần một người vợ để yêu thương, che chở - Ảnh minh họa: Internet

Ai rồi cũng sẽ chọn một mái nhà để yên vị, một người để yêu thương và chăm sóc cả đời. Ai rồi cũng sẽ gạt bỏ những hào nhoáng bên ngoài để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc, sống một đời bình dị bên nhau. Đời người, chỉ cần bình yên bên nhau là hạnh phúc.

Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác

Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ kể khổ trước mặt người khác

Dù có khổ đến mấy cũng đừng kể lể, khóc lóc, đừng trở nên yếu đuối trong mắt người khác. Nếu đã không có cuộc sống hạnh phúc như bao người, chẳng còn cách nào khác ngoài việc phụ nữ phải tự mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ tâm sự đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động