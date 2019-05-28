Bỏ tình yêu 10 năm để trở thành kẻ thứ ba, tôi nhận lại vô vàn đắng cay

Mẹ anh là người phụ nữ khá cổ hủ. Ngày tôi về ra mắt, bà ấy săm soi từng chút một. Thậm chí còn hỏi cặn kẽ nghề nghiệp của cha mẹ của tôi như thế nào, lương tháng của tôi có ổn không. Rồi còn tính đến chuyện sinh con thì nhất định phải sinh con trai đầu lòng. Vì Hưng là con một nên bà muốn có cháu trai đích tôn nối dõi tông đường.

Tôi và Hưng quen nhau từ thời cấp ba, tính đến nay đã 10 năm có lẻ. Bây giờ Hưng là nhân viên nhà nước, còn tôi là nhân viên của một công ty tư nhân. Sau tất cả, cũng đến ngày Hưng đưa tôi về ra mắt gia đình của anh rồi định ngày kết hôn.

Anh là khách hàng của công ty tôi. Anh thành đạt, phong độ, lại biết cách ăn nói khéo léo. Trong khoảng thời gian chênh vênh nhất, sự xuất hiện của anh như nguồn sức mạnh giúp tôi đỡ tủi thân và cô đơn. Khi đó tôi dần quên đi mình đang có tình yêu 10 năm với Hưng.

Nghe hết những điều kiện mà bà đặt ra, tôi đã rợn người. Sau ngày hôm đó, tôi và Hưng cãi nhau khá lớn, suốt nhiều tuần chẳng liên lạc, chẳng nói với nhau câu gì. Trong thời gian đó, tôi quen biết Trung, lớn hơn tôi 5 tuổi.

Dẫu biết Trung có vợ con nhưng tôi vẫn muốn chiếm hữu lấy anh. Tôi đành đoạn vứt bỏ tình yêu nhiều năm của mình. Dù Hưng có níu kéo và hứa sẽ ra ở riêng nếu cả hai cưới nhau nhưng tôi vẫn không đồng ý quay lại. Trong mắt tôi bây giờ chỉ có Trung, người đàn ông ấm áp và tâm lý.

Trung đã lừa gạt cả tình lẫn tiền của tôi - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi qua lại được gần 6 tháng. Lần đó, Trung hỏi mượn tôi một số tiền để mua đất và hứa hẹn sau này chúng tôi sẽ xây mái ấm chung trên mảnh đất này sau khi anh ly hôn. Anh nói xem như tôi đầu tư cùng với anh, đó sẽ là là tài sản chung của cả hai.

Nghe lời anh, tôi mê muội mang hết số tiền mình dành dụm bấy lâu nay đưa cho anh. Đây không phải là lần đầu anh mượn tiền của tôi. Những lần trước anh đều trả lại đúng hạn nên tôi khá tin tưởng anh.

Trung mang số tiền của tôi đi và không quay lại nữa - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó không lâu, tôi không còn liên lạc được với anh nữa. Dò hỏi, người ta nói anh đưa vợ ra Đà Nẵng làm việc và sinh sống luôn ở ngoài đó. Tôi gục ngã hoàn toàn khi nghe tin này.

Tiền và tình cảm của tôi đã bị anh lừa đi mất rồi. Tôi điên cuồng gọi cho anh nhưng số điện thoại lại không liên lạc được. Bây giờ tôi biết làm sao để sống tiếp đây? Phải chăng đây là quả báo cho việc tôi phản bội lại mối tình 10 năm của mình?