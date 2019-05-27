Phụ nữ đừng ăn quá no, đừng nói quá dài, đừng yêu quá đậm, đừng hy sinh quá nhiều

Cuộc đời phụ nữ phải tuân thủ theo những chữ “đừng” này thì sẽ không cần khổ sở vì bất cứ người đàn ông nào, thậm chí lấy chồng rồi vẫn có thể sống vui khỏe như thời còn độc thân.

Là phụ nữ, dù trên bàn có bày đủ món bạn thích nhưng cũng đừng ăn quá nhiều. Hoặc nếu đã ăn quá no thì đừng bao giờ ngồi một chỗ mà hãy vận động để tiêu hao những năng lượng đã nạp vào người. Đừng quá dung túng cho bản thân. Đừng nghĩ cứ ăn đã đi, mọi chuyện ra sao thì ra. Đừng để khi cân nặng tăng vùn vụt rồi mới nhận ra mình đã nuông chiều bản thân quá nhiều.

Phụ nữ không nên yêu quá sâu đậm - Ảnh minh họa: Internet Hãy kiểm soát khẩu phần ăn của mình sao cho hợp lý một chút. Đừng dại nghe lời đàn ông nói “cứ ăn đi, em béo vẫn đẹp”. Bạn nên nhớ khi bạn béo lên rồi, anh ấy sẽ nhẫn tâm bỏ rơi bạn chứ chẳng còn yêu thương hay cưng chiều như trước đâu. Khi nói, hãy tập trung vào trọng tâm, đừng nói quá nhiều, quá lan man. Nếu đã nói một chuyện gì đó và giải quyết êm đẹp rồi thì sau này có xảy ra xung đột cũng đừng mang ra nói nữa.

Phụ nữ không nên hy sinh quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó, những chuyện gì là của mình thì nói, đừng xen vào chuyện của người khác. Hoặc khi nói chuyện với đàn ông cũng vậy, đừng lặp đi lặp lại một việc quá nhiều lần. Là phụ nữ hãy để lời nói của mình có trọng lượng một chút, chứ đừng làm trò cười cho người khác đùa giỡn. Khi yêu, đừng dại khờ mà cho đi hết. Hãy yêu một cách bình thường thôi, hãy tự chủ hành động cũng như trái tim của mình. Đặc biệt là đừng quá phụ thuộc thì nhất định bạn sẽ không bi lụy. Cuộc đời phụ nữ chỉ nên sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, yêu được buông được, không có gì phải sợ hãi hay day dứt. Nếu người đàn ông đó tốt, hãy trân trọng. Còn người đàn ông đó tệ quá thì bỏ đi, trên đời này thiếu gì người. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông trên thế gian này rất nhiều, còn thanh xuân của bạn chỉ có giới hạn. Hãy trân trọng những gì ngắn ngủi. Khi yêu đừng quá mù quáng, đừng để người khác có cơ hội chà đạp mình - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt một khi đã yêu rồi thì đừng hy sinh quá nhiều. Gia đình, tiền bạc, công việc, mối quan hệ… Nếu anh ấy cứ bắt bạn lựa chọn giữa những điều vô lý thì hãy bỏ ngay người đàn ông đó đi. Bởi mối quan hệ này có tiếp tục thì cũng chẳng bền lâu. Người đàn ông bắt bạn chọn lựa không thật lòng như bạn mong đợi đâu.

Đàn bà cạn tình: Chỉ muốn rời khỏi người tệ bạc càng nhanh càng tốt Đàn bà một khi đã không còn yêu thì sẽ nhẫn tâm buông bỏ người đàn ông tệ bạc chứ chẳng còn sợ hãi hay e dè chuyện đạo nghĩa, tiết hạnh.

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