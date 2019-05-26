Mẹ dạy con gái: Đừng bao giờ chịu đựng, khổ quá thì bỏ người đàn ông tệ bạc rồi về với mẹ

Mẹ không muốn con phải chịu đựng những điều vô lý từ người đàn ông đó. Cũng chẳng muốn con phải sợ hãi trước những định kiến của người đời. Khổ quá thì buông bỏ đi rồi về với mẹ.

Phụ nữ ngày xưa không có quá nhiều lựa chọn nên mới phụ thuộc vào chồng. Ai thành gia lập thất rồi cũng phải nghe lời chồng để gia đình êm ấm, hòa thuận. Nhưng ngày nay, phụ nữ chẳng cần phải lệ thuộc vào đàn ông đâu. Con đừng cam chịu những điều vô lý của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Mẹ cho con ăn học đàng hoàng, tốt nghiệp đại học hẳn hoi. Con không cần phải sợ mình sẽ không sống được nếu không có đàn ông bên cạnh. Phụ nữ lấy chồng là để hạnh phúc, chứ không phải để làm osin cho chồng. Nếu người đàn ông đó không tốt với con, cứ bỏ đi rồi về với mẹ. Chứ đừng dại chọn ở lại rồi chịu đựng ngày này qua tháng khác.

Khổ quá thì về với mẹ, mẹ sẽ luôn chào đón con - Ảnh minh họa: Internet Là phụ nữ, con nên nhớ một điều. Đàn ông chỉ ngọt ngào khi chưa có được con. Còn khi đã có được rồi thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ vô tâm. Thế nên con đừng trông mong quá nhiều vào những lời hứa hẹn của đàn ông. Mà hãy tự mình tạo hạnh phúc cho bản thân. Nếu không thể hạnh phúc bên chồng thì hãy tìm lối thoát cho mình, đừng tự dằn vặt mình, con biết chưa? Đàn bà đừng nên cam chịu mà hãy tự giải thoát cho mình - Ảnh minh họa: Internet Mẹ không thể sống suốt đời để nuôi con. Nhưng mẹ cũng không chấp nhận con chịu khổ sở vì một người tệ bạc. Cuộc đời mẹ đã cam chịu đủ rồi, mẹ không muốn con gái của mình phải sống khổ như vậy. Mẹ không bắt buộc con phải nhường nhịn chồng.

Mẹ cũng không có quan niệm phụ nữ là phải sống cam chịu. Chuyện gì con đúng thì đừng nhẫn nhịn mà hãy làm cho ra lẽ. Còn chuyện gì con sai thì hãy thẳng thắn nhận lỗi. Đừng một tiếng cũng chồng, hai tiếng cũng nghe chồng. Đừng để cuộc đời mình phụ thuộc vào một người. Đừng để cuộc đời mình mãi là những chuỗi ngày cam chịu, không lối thoát. Con ơi, khổ quá thì bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet Con hãy phấn đấu trở thành người phụ nữ hạnh phúc. Chứ đừng cố gắng trở thành người hoàn hảo để trong lòng đầy vết thương. Hãy để cuộc đời của con là những chuỗi ngày được cười trong hạnh phúc, chứ đừng tự giày vò mình bằng những giọt nước mắt thất bại.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ Sau nhiều cuộc tình vụng trộm bên ngoài, tôi mới nhận ra thứ mình cần thật sự chính là người vợ ở nhà, chứ không phải những mối tình chớp nhoáng nay hợp mai tan.

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