Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ

Tâm sự gia đình 26/05/2019 10:53

Sau nhiều cuộc tình vụng trộm bên ngoài, tôi mới nhận ra thứ mình cần thật sự chính là người vợ ở nhà, chứ không phải những mối tình chớp nhoáng nay hợp mai tan.

Đàn ông dù ham chơi đến mấy cũng có lúc biết mỏi gối chùn chân. Sau nhiều lần bị lừa lọc, tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra không ai thương mình bằng vợ. Những cô nàng ở ngoài kia yêu tôi vì tôi có điều kiện.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ - Ảnh 1
Tôi chợt nhận ra vợ vẫn là người tôi cần và yêu thương nhất - Ảnh minh họa: Internet

Còn vợ chẳng cần gì cả cũng ở bên sớm hôm chăm sóc, lo lắng. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Vậy mà bấy lâu nay, tôi thường chê bai vợ xấu xí, không sánh bằng những cô nàng chân dài eo thon ngoài kia.

Những điều vợ làm cho tôi, tôi đều biết hết, chẳng qua tôi đã xem đó là một thói quen. Xem việc vợ tận tụy sớm hôm là một điều gì đó rất hiển nhiên. Và tôi mặc nhiên bỏ rơi những cảm xúc của cô ấy. Tôi ham chơi, tôi chỉ muốn gầy dựng mối quan hệ mà chưa bao giờ nghĩ đến việc gia đình của mình cũng cần được vun vén.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ - Ảnh 2
Vợ không bỏ rơi khi tôi cơ hàn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Sau cú vấp ngã thời gian vừa qua, tôi chợt nhận ra, vợ là người tôi cần hơn ai hết. Tôi cần cô ấy ở bên để cùng tôi vượt qua những khó khăn. Chỉ có cô ấy chịu ở lại khi tôi mất tất cả, chẳng còn gì trong tay. Chỉ có cô ấy là khoan dung cho hết thảy những sai lầm mà tôi mắc phải. Và chỉ có cô ấy là người không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi biết thằng đàn ông như tôi đáng bị lên án và chỉ trích. Tôi biết bản thân đã làm quá nhiều điều sai lầm, có lỗi với vợ. Vì vậy bây giờ tôi chỉ mong được bù đắp hết thảy những tổn thương của vợ bấy lâu nay. Chỉ mong có lại được mái ấm đủ đầy như xưa. Chỉ mong nhìn thấy nụ cười và nghe được tiếng càm ràm của vợ. Với tôi, như vậy là quá đủ đầy.

Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ - Ảnh 3
Vợ là người đã cùng tôi trải qua hết thảy những biến cố của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet

Sau tất cả, tôi đã biết đâu mới là điểm dừng của mình. Nhân tình chỉ là túp lều tạm bợ, vợ mới là mái nhà vĩnh cửu, nơi tôi được là chính mình. Nơi có thể mang đến cho tôi những thành công và vinh quang. Chỉ có vợ mới mang lại cuộc sống hạnh phúc đích thực cho tôi.

Đàn ông ơi, xin đừng làm vợ phải khóc nữa. Đừng như tôi để rồi hối hận, tiếc nuối cả một đời.

Phụ nữ yêu nhiều nhưng cũng phải biết phũ khi cần thiết

Phụ nữ yêu nhiều nhưng cũng phải biết phũ khi cần thiết

Dù yêu đến mấy, phụ nữ cũng đừng bao giờ đánh mất đi phẩm giá của mình. Bạn phải biết phũ ở những thời điểm này để đàn ông vội vã giữ chân và không bao giờ xem thường bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông say nắng đàn ông ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 5 giờ 44 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 44 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động