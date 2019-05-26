Tâm sự người đàn ông trở về từ cơn say nắng: Sau tất cả tôi chỉ cần vợ

Sau nhiều cuộc tình vụng trộm bên ngoài, tôi mới nhận ra thứ mình cần thật sự chính là người vợ ở nhà, chứ không phải những mối tình chớp nhoáng nay hợp mai tan.

Đàn ông dù ham chơi đến mấy cũng có lúc biết mỏi gối chùn chân. Sau nhiều lần bị lừa lọc, tôi chợt bừng tỉnh và nhận ra không ai thương mình bằng vợ. Những cô nàng ở ngoài kia yêu tôi vì tôi có điều kiện. Tôi chợt nhận ra vợ vẫn là người tôi cần và yêu thương nhất - Ảnh minh họa: Internet Còn vợ chẳng cần gì cả cũng ở bên sớm hôm chăm sóc, lo lắng. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi có được trong cuộc đời này. Vậy mà bấy lâu nay, tôi thường chê bai vợ xấu xí, không sánh bằng những cô nàng chân dài eo thon ngoài kia.

Những điều vợ làm cho tôi, tôi đều biết hết, chẳng qua tôi đã xem đó là một thói quen. Xem việc vợ tận tụy sớm hôm là một điều gì đó rất hiển nhiên. Và tôi mặc nhiên bỏ rơi những cảm xúc của cô ấy. Tôi ham chơi, tôi chỉ muốn gầy dựng mối quan hệ mà chưa bao giờ nghĩ đến việc gia đình của mình cũng cần được vun vén. Vợ không bỏ rơi khi tôi cơ hàn, vất vả - Ảnh minh họa: Internet Sau cú vấp ngã thời gian vừa qua, tôi chợt nhận ra, vợ là người tôi cần hơn ai hết. Tôi cần cô ấy ở bên để cùng tôi vượt qua những khó khăn. Chỉ có cô ấy chịu ở lại khi tôi mất tất cả, chẳng còn gì trong tay. Chỉ có cô ấy là khoan dung cho hết thảy những sai lầm mà tôi mắc phải. Và chỉ có cô ấy là người không bao giờ bỏ rơi tôi.

Tôi biết thằng đàn ông như tôi đáng bị lên án và chỉ trích. Tôi biết bản thân đã làm quá nhiều điều sai lầm, có lỗi với vợ. Vì vậy bây giờ tôi chỉ mong được bù đắp hết thảy những tổn thương của vợ bấy lâu nay. Chỉ mong có lại được mái ấm đủ đầy như xưa. Chỉ mong nhìn thấy nụ cười và nghe được tiếng càm ràm của vợ. Với tôi, như vậy là quá đủ đầy. Vợ là người đã cùng tôi trải qua hết thảy những biến cố của cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Sau tất cả, tôi đã biết đâu mới là điểm dừng của mình. Nhân tình chỉ là túp lều tạm bợ, vợ mới là mái nhà vĩnh cửu, nơi tôi được là chính mình. Nơi có thể mang đến cho tôi những thành công và vinh quang. Chỉ có vợ mới mang lại cuộc sống hạnh phúc đích thực cho tôi. Đàn ông ơi, xin đừng làm vợ phải khóc nữa. Đừng như tôi để rồi hối hận, tiếc nuối cả một đời.

Phụ nữ yêu nhiều nhưng cũng phải biết phũ khi cần thiết Dù yêu đến mấy, phụ nữ cũng đừng bao giờ đánh mất đi phẩm giá của mình. Bạn phải biết phũ ở những thời điểm này để đàn ông vội vã giữ chân và không bao giờ xem thường bạn.

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