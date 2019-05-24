Đàn bà cũ như em, mấy bận được đối đãi và yêu thương chân thành?

Một đời chồng rồi, em không còn mới như bao cô gái khác. Em sợ phải đối diện với cuộc sống hôn nhân, sợ một lần nữa lại trao thân nhầm người. Bởi người như em, có mấy bận được đối đãi và yêu thương chân thành?

Em ly hôn chồng được hơn nửa năm nay và chưa có ý định sẽ yêu đương thêm nữa. Người thân, bạn bè đều khuyên nên mở lòng một chút, hẹn hò đi để thấy còn nhiều người đàn ông tốt trên đời này. Đàn bà một đời chồng như chim sợ cành cây cong - Ảnh minh họa: Internet Em cũng nghe lời mọi người đi gặp gỡ người đàn ông đã có một đời vợ và đang một mình nuôi con. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy đã thẳng thắn nói nếu kết hôn, em không được nuôi con của mình mà phải tận tâm lo cho con cái của anh ấy.

Em nhận ra anh ấy chỉ tìm người chăm con, tìm osin chứ không phải là một người vợ. Thậm chí anh ấy còn nói người đã qua một lần đò như em, chắc sẽ không ngại thiệt thòi hay gì đâu. Em vẫn muốn được yêu thương và trân trọng như bao người - Ảnh minh họa: Internet Câu nói này khiến tim em như thắt lại. Không lẽ đàn bà một đời chồng, đàn bà cũ không đáng được yêu thương và đối đãi chân thành sao? Họ có lỗi lầm gì đâu mà người đời cứ mãi xem thường. Họ vẫn đáng được hạnh phúc mà.

Đàn bà một đời chồng thường cảm thấy lo lắng về tương lai của mình. Họ không biết rồi có ai đối xử dịu dàng với mình trong những tháng năm còn lại hay không. Họ không biết bản thân có được hạnh phúc thật sự hay không. Đàn bà cũ vẫn đáng có được thứ hạnh phúc mà mình mong muốn - Ảnh minh họa: Internet Tuy nhiên đừng quá lo lắng, đau thương nhiều rồi, bạn nhất định sẽ có được những thứ mình mong chờ. Đàn bà cũ thì đã sao, nhân cách, phẩm hạnh không cũ, không bị bào mòn là được rồi. Bạn vẫn đáng được hạnh phúc như bao người nếu gặp đúng người, đúng thời điểm. Đến một lúc nào đó sẽ có một người đến bên cạnh và đối xử với bạn rất đỗi dịu dàng. Vì vậy đừng sợ hãi gì cả. Người đó sẽ mang hết đi những đau thương quá khứ và bù đắp lại tháng ngày khổ sở trước đây. Đi qua những sóng gió, đàn bà một đời chồng chỉ muốn được yêu thương chân thành - Ảnh minh họa: Internet Chỉ cần bạn chân thành, nhẫn nại chờ đợi thì hạnh phúc sẽ đến. Giông bão đi qua, nắng và cầu vồng sẽ xuất hiện với đàn bà một đời chồng. Hãy vững tin, đàn bà ơi!

Phụ nữ thu hút và quyến rũ đàn ông nhất là khi có những tính cách này Không phải chân dài, eo thon, cũng chẳng phải ăn mặc hở hang, phụ nữ thu hút đàn ông nhất là khi có những tính cách này.

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