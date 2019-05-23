Cả đời phụ nữ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông nói những câu này

Đàn ông ít khi hiểu được cảm xúc của phụ nữ, họ thản nhiên nói những lời khiến phái yếu tổn thương, đau lòng. Thế nên từ nay cánh mày râu hãy tinh tế một chút, đừng bao giờ nói những câu nói này để không bị phụ nữ xem là kẻ thù.

Đối với đàn ông, câu nói này có vẻ nhẹ nhàng nhưng với phụ nữ đó là một lời tổn thương vô cùng lớn. "Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau", câu nói này chưa bao giờ sai.

Đừng chê bai tính cách cũng như vẻ ngoài của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ai cũng muốn dịu dàng, nữ tính trước mặt người mình yêu. Cánh mày râu đừng vô duyên chê bai về tính cách lẫn ngoại hình của một người phụ nữ. Có thể người phụ nữ của bạn không đủ dịu dàng, không đủ nữ tính. Nhưng đó cũng là tính cách riêng biệt của cô ấy. Bạn không thể cứ hướng cô ấy theo ý mình mong muốn. Cũng không thể bắt cô ấy từ bỏ cá tính của mình.

“Em thật sự quá đáng sợ”

Phụ nữ một khi đã đáng sợ, đàn ông nên cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sẽ không chịu đựng được cú sốc lớn này. Họ ghét cay ghét đắng những câu đại loại như “cô là đồ rắn độc"; "cô thật độc ác, tôi quá sợ hãi khi ở bên cô rồi”... Nếu nghe được câu này, họ sẽ trở thành một người tàn độc nhất và kẻ bị hại chỉ có thể là người đàn ông bên cạnh. Vì vậy đàn ông ơi, không yêu đừng nói lời cay đắng này.

“Em lúc nào cũng bận rộn”

Phụ nữ sợ nhất là người đàn ông gây nhiều áp lực cho mình. Nhất là người cứ quản thúc hết thảy những hoạt động của người yêu hoặc đòi bạn gái phải dành hết thời gian cho mình. Vì vậy đàn ông đừng gây áp lực cho phụ nữ. Bởi khi cảm thấy không an toàn, họ sẽ chọn cách rời khỏi bạn ngay.

“Chúng ta không hợp”

Đàn ông đừng đưa ra lý do chia tay lố bịch như thế này - Ảnh minh họa: Internet

Chia tay vì lý do không hợp, quả thật rất buồn cười. Nếu muốn chia tay, đàn ông chỉ cần nói với phụ nữ "anh không còn yêu em nữa". Khi đó phụ nữ sẽ chấp nhận buông tay. Đừng dùng lý do không hợp nhau để biện minh cho hành động của mình. Bởi vì nếu không hợp, tại sao cả hai lại yêu nhau?