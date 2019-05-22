Tâm sự đàn bà 50: Nụ cười của phụ nữ được xây dựng trên sự tử tế của người đàn ông

Tâm sự gia đình 22/05/2019 16:37

"Không phải kiếm được nhiều tiền, cũng chẳng phải mua được nhà, sắm được xe hay không, mà bản lĩnh của một người đàn ông đó là đối xử tốt với vợ", lời tâm sự của đàn bà 50.

Người đàn ông tử tế sẽ gọi điện thoại báo với vợ một tiếng khi về trễ. Chứ không để vợ gọi rồi mới viện ra đủ thứ lý do. Bởi họ biết được rằng việc vợ ngồi ở nhà chờ đợi quả thật chẳng dễ chịu chút nào. Họ không muốn nhìn thấy hình ảnh vợ ngồi đợi mình mòn mỏi bên mâm cơm nguội lạnh. Họ không thích nhìn thấy sự tiều tụy trên gương mặt của vợ.

Tâm sự đàn bà 50: Nụ cười của phụ nữ được xây dựng trên sự tử tế của người đàn ông - Ảnh 1
Đàn ông tử tế, đàn bà sẽ không khổ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đừng mải mê hơn thua nhau địa vị, nhà cửa, xe cộ nữa. Mà hãy so về sự tử tế của mình đối với vợ. Bởi hạnh phúc của vợ chính là thước đo sự tử tế của một người đàn ông.

Người đàn ông đó dù ở bên ngoài có tài giỏi đến mấy, nếu ở nhà hơn thua với vợ thì cũng chẳng ra gì. Người đàn ông đó dù có lãnh đạo tài tình đến đâu, ở nhà mắng vợ chửi con thì cũng không ai nể phục.

Tâm sự đàn bà 50: Nụ cười của phụ nữ được xây dựng trên sự tử tế của người đàn ông - Ảnh 2
Nụ cười của người phụ nữ đều dựa vào đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Địa vị của đàn ông chưa bao giờ nói lên được anh ta là một người tốt. Chỉ khi nhìn vào cách đối xử với vợ, bạn mới biết được anh ta là người như thế nào mà thôi. Người tử tế sẽ không để vợ phải đợi chờ họ chơi chán rồi quay về.

Đàn ông đàng hoàng sẽ tự biết những điều sai trái để tránh xa và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Người tử tế sẽ không để vợ phải lo lắng, gọi điện thoại mỗi ngày, trông chừng như một đứa trẻ. Và người tử tế sẽ không bao giờ để vợ phải chịu thiệt thòi hay tủi thân.

Tâm sự đàn bà 50: Nụ cười của phụ nữ được xây dựng trên sự tử tế của người đàn ông - Ảnh 3
Đàn ông tốt, phụ nữ sẽ nở nụ cười mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh của một người đàn ông là không bao giờ làm cho vợ khóc. Không bao giờ để vợ phải cô đơn trong ngôi nhà của mình quá lâu. Không để vợ phải đánh đổi quá nhiều thời gian để chờ đợi chồng vấp ngã rồi tha thứ.

Phụ nữ nên lấy một người chồng có thể đứng vững trước những cám dỗ. Dù ngoài kia có vui, có hào nhoáng đến mấy, anh ấy cũng bỏ hết để về bên bạn. Hãy chọn một người có tâm với vợ, chứ đừng có tâm với cả thiên hạ trừ vợ ra. Hãy chọn một người dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không để bạn phải chờ đợi mòn mỏi mỗi ngày.

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