Khi đàn bà không còn khóc vì chồng…

Một khi đàn bà đã không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, có lẽ đàn ông đã hiểu được hậu quả sẽ như thế nào rồi, đúng không?

Đàn bà còn yêu là còn nói, còn thương là còn khóc. Nhưng một khi họ đã chọn cách im lặng và không còn khóc vì chồng nữa thì mọi chuyện tệ lắm rồi. Lòng dạ đã cạn kiệt, đàn bà chẳng còn thiết tha gì việc khóc lóc để bị đàn ông thương hại nữa. Đàn bà không còn khóc nữa đồng nghĩa với nhẫn tâm buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet Khi đã quá mệt mỏi với việc hy sinh mà không được đền đáp, đàn bà sẽ chẳng còn quan tâm nữa. Đến một ngày nào đó, họ sẽ chọn cách rời khỏi để tự tìm hạnh phúc cho riêng mình. Họ không muốn ở bên một người đã làm tổn thương mình nữa. Khi đó, đàn ông sẽ cảm nhận được sự nhẫn tâm nơi người phụ nữ ấy.

Phụ nữ khi yêu nói rất nhiều. Chung quy họ muốn những điều tốt đẹp nhất cho chồng con. Nhưng một khi đã không còn yêu nữa, họ sẽ im lặng, có cạy miệng cũng chẳng thèm nói nửa lời. Chồng có xảy ra chuyện gì cũng chẳng đoái hoài. Với họ, hết yêu là hết tình hết nghĩa và không muốn liên quan gì đến cuộc đời của người đàn ông tệ bạc đó nữa. Đàn bà khi tuyệt tình, mọi thứ với họ đã vô nghĩa rồi - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ là loài động vật máu nóng nhưng cũng sẽ rất tàn nhẫn, lạnh lùng khi đã dứt tình cạn nghĩa. Họ sẽ trả lại hết thảy những điều cay đắng mà người khác đã gây ra cho họ. Họ sẽ không còn dùng nước mắt để giải quyết vấn đề nữa mà sẽ chọn cách im lặng và thờ ơ với mọi thứ. Khi đó, đàn ông sẽ thấy được bộ mặt lạnh lùng của họ.

Có người từng nói làm phiền lòng ai chứ đừng bao giờ làm buồn lòng người phụ nữ. Bởi phụ nữ không bao giờ nhún nhường hay tha thứ cho ai làm tổn thương mình. Họ sẽ ăn miếng trả miếng và không nhân nhượng cho những kẻ phản bội. Đàn ông hãy cẩn thận khi không còn thấy vợ khóc vì mình nữa - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, khi đàn bà đã cạn dòng nước mắt vì chồng, cánh mày râu nên cẩn thận. Bởi kể từ đó, các anh sẽ chẳng cảm nhận được bất cứ hơi ấm nào trong ngôi nhà của mình nữa. Chẳng còn nghe được tiếng càm ràm hay trách móc của vợ. Phụ nữ hết khóc rồi, lòng dạ họ sẽ trở nên cứng như sắt đá.

Tâm sự phụ nữ: Lấy chồng rồi, vỡ mộng không biết bao nhiêu lần Có lẽ chị em phụ nữ nào khi lấy chồng rồi cũng vỡ mộng nhiều lần. Hôn nhân vốn dĩ không phải màu hồng, không phải là chiếc nệm ấm êm, chồng cũng chẳng phải là chàng bạch mã hoàng tử hiền lành, tốt tính.

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