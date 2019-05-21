Gửi nhân tình của chồng: Người đàn ông đó có gì tốt đâu mà em tranh giành

Người đàn ông đó không tốt như em nghĩ đâu. Nếu tử tế, chẳng ai đi ngoại tình bỏ rơi vợ con. Nếu đàng hoàng, không ai qua lại với kẻ thứ ba.

Em không cần để lại dấu son môi trên quần áo của anh ấy để chọc tức chị đâu. Em cũng không cần phải gửi cho chị những tin nhắn dài, vô liêm sỉ đó. Người đàn ông đó không đủ tốt để em bán rẻ lương tâm và thanh xuân của mình như vậy. Đàn ông tốt sẽ không bao giờ tìm đến kẻ thứ ba - Ảnh minh họa: Internet Chị biết em vẫn còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp. Tuổi trẻ thì ai cũng hiếu thắng, muốn chiếm hữu. Nhưng em ơi, hiếu thắng trong việc gì cũng được, còn chuyện cướp chồng người khác thì em đã sai rồi.

Chồng chị không biết rửa bát, không biết quét nhà, chẳng biết nấu cơm. Thậm chí đến chiếc áo, cái quần của anh ấy cũng không biết giặt ra sao. Từ ngày lấy anh ấy đến giờ đều là chị một tay lo hết. Chồng của chị không tốt như em mong đợi đâu - Ảnh minh họa: Internet Vả lại anh ấy còn có rất nhiều tật xấu. Ngày còn yêu nhau, anh ấy hứa hẹn đủ điều nhưng em biết không, đến bây giờ chẳng thực hiện được gì. Chiếc xe mà anh ấy đang chở em mỗi ngày đó là dùng tiền của chị để mua.

Những bộ quần áo đẹp đẽ mà anh ấy mặc mỗi ngày để gặp em, cũng là do chị một tay chọn lựa và tất nhiên cũng mua bằng tiền của chị. Tiền lương mỗi tháng của chồng chị không nhiều như những gì anh ấy nói phét với em đâu. Anh ấy sẽ khiến em thất vọng ngay thôi, vì vậy đừng chờ đợi - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy em đừng mơ tưởng rằng mình đã vớ được chĩnh vàng. Đừng tưởng mình đã có được người đàn ông lý tưởng. Bởi chồng chị không tốt như em nghĩ đâu. Nếu tốt thật sự, anh ấy sẽ không bao giờ phản bội vợ con để đến với hạng người như em đâu. Chị nói trước để sau này mọi chuyện vỡ lở, em cũng không bị sốc. Em nên nhớ, đàn ông chỉ tốt nếu chung thủy. Nếu đã phản bội, người đàn ông đó không còn tử tế và đàng hoàng nữa. Phụ nữ đừng mặt dày xen vào hôn nhân của người khác - Ảnh minh họa: Internet Nếu em nhắm sống được với một người như vậy thì hãy đến, chị sẵn sàng nhường cho. Đàn ông đã tệ, chị cũng không muốn giữ làm gì.

Gửi những người đàn ông miệng nói thương vợ nhưng quay lưng đã ôm người đàn bà khác Đàn ông trước mặt nói thương vợ nhưng quay lưng đã ngã vào vòng tay người khác. Ai cũng vỗ ngực tự hào mình là người đàn ông tốt nhưng chưa chắc đã hành xử như một người đàng hoàng.

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