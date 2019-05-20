Tâm sự đàn ông ngoại tình: Quên mất đạo nghĩa với vợ, tôi nhận lại quả báo ê chề

Tâm sự gia đình 20/05/2019 14:51

Nhân tình cao chạy xa bay mang theo chiếc xe tôi mới mua cách đây vài tháng. Thẻ ngân hàng tôi làm cho cô ấy cũng không còn một đồng. Có phải đây là quả báo mà tôi đáng nhận được?

Hân chiều chuộng tôi hết mực, vì vậy mà có gì tôi cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên thay vì vợ. Có những lần tôi nói dối vợ đi công tác dài ngày để có thời gian ở bên nhân tình nhiều hơn.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Quên mất đạo nghĩa với vợ, tôi nhận lại quả báo ê chề - Ảnh 1
Tôi một lòng cung phụng và chiều chuộng cô nhân tình bé bỏng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi quen Hân trong tiệc cuối năm của công ty. Chỉ mới vài tháng, tôi đã mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ để tiện bề lui tới thăm hỏi. Tôi không thích gặp nhau ở khách sạn, cũng chẳng thích phải ở căn phòng trọ chật chội của cô ấy. Ngôi nhà này giống như tổ ấm của hai chúng tôi.

Thời điểm đó vợ chồng tôi gối chăn không như ý, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với vợ. Nhờ có Hân mà tôi được giải tỏa hết những ấm ức trong lòng. Hân rất biết cách chiều chuộng, vì vậy mà tôi không tiếc với cô ấy bất cứ thứ gì.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Quên mất đạo nghĩa với vợ, tôi nhận lại quả báo ê chề - Ảnh 2
Tôi đã vô cùng khéo léo giấu được vợ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi thường đi đi về về ở hai nơi, vợ cũng chẳng biết việc này. Bởi tôi giấu giếm khá giỏi. Tôi vẫn đi làm về đúng giờ, chỉ có giờ nghỉ trưa là tranh thủ ghé ngang ăn cơm cùng nhân tình. Vì vậy mà chúng tôi quen nhau hơn nửa năm nhưng vợ tôi không phát hiện. Vui mừng không bao lâu, tôi nhận được tin sét đánh từ nhân tình.

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Quên mất đạo nghĩa với vợ, tôi nhận lại quả báo ê chề - Ảnh 3
Tôi đã bị nhân tình lừa gạt trắng trợn - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, tôi liên lạc với Hân hoài không được, đến nhà tìm cũng không thấy đâu. Chiếc xe hơi mới mua đậu trong sân nhà cũng biến mất. Tôi bỏ việc đứng trước nhà đợi Hân từ trưa đến tận chiều thì có vài người chuyển đồ đến.

Thì ra Hân đã bán ngôi nhà này cho người khác mà không hỏi ý kiến của tôi. Lúc này, tôi mới hoàn toàn sụp đổ và nhận ra bản thân mình đã bị lừa. Công sức, thời gian và tiền bạc của tôi đã đổ sông đổ bể chỉ vì ham "của lạ".

Tâm sự đàn ông ngoại tình: Quên mất đạo nghĩa với vợ, tôi nhận lại quả báo ê chề - Ảnh 4
Phải chăng đây là quả báo mà tôi phải gánh chịu? - Ảnh minh họa: Internet

Phải chăng đây là quả báo mà tôi đáng nhận khi quên đi đạo nghĩa vợ chồng? Tôi cứ tưởng mình khôn ngoan nhưng vẫn ngu dại khi đứng trước những cám dỗ. Tôi cứ nghĩ mình hay ho khi giấu được vợ con, nhưng hóa ra tôi là gã đàn ông ngu ngốc nhất trên đời này. Bây giờ tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào đây?

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai

Đã một lần dang dở rồi hãy sống thật kiêu hãnh và tự tin. Đừng vội vướng vào bất cứ mối quan hệ nào, bởi phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình quả báo ngoại tình chồng ngoại tình tâm sự ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động