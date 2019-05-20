Nhân tình cao chạy xa bay mang theo chiếc xe tôi mới mua cách đây vài tháng. Thẻ ngân hàng tôi làm cho cô ấy cũng không còn một đồng. Có phải đây là quả báo mà tôi đáng nhận được?

Hân chiều chuộng tôi hết mực, vì vậy mà có gì tôi cũng nghĩ đến cô ấy đầu tiên thay vì vợ. Có những lần tôi nói dối vợ đi công tác dài ngày để có thời gian ở bên nhân tình nhiều hơn. Tôi một lòng cung phụng và chiều chuộng cô nhân tình bé bỏng của mình - Ảnh minh họa: Internet Tôi quen Hân trong tiệc cuối năm của công ty. Chỉ mới vài tháng, tôi đã mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ để tiện bề lui tới thăm hỏi. Tôi không thích gặp nhau ở khách sạn, cũng chẳng thích phải ở căn phòng trọ chật chội của cô ấy. Ngôi nhà này giống như tổ ấm của hai chúng tôi.

Thời điểm đó vợ chồng tôi gối chăn không như ý, tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải đối diện với vợ. Nhờ có Hân mà tôi được giải tỏa hết những ấm ức trong lòng. Hân rất biết cách chiều chuộng, vì vậy mà tôi không tiếc với cô ấy bất cứ thứ gì. Tôi đã vô cùng khéo léo giấu được vợ - Ảnh minh họa: Internet Tôi thường đi đi về về ở hai nơi, vợ cũng chẳng biết việc này. Bởi tôi giấu giếm khá giỏi. Tôi vẫn đi làm về đúng giờ, chỉ có giờ nghỉ trưa là tranh thủ ghé ngang ăn cơm cùng nhân tình. Vì vậy mà chúng tôi quen nhau hơn nửa năm nhưng vợ tôi không phát hiện. Vui mừng không bao lâu, tôi nhận được tin sét đánh từ nhân tình.

Tôi đã bị nhân tình lừa gạt trắng trợn - Ảnh minh họa: Internet Hôm đó, tôi liên lạc với Hân hoài không được, đến nhà tìm cũng không thấy đâu. Chiếc xe hơi mới mua đậu trong sân nhà cũng biến mất. Tôi bỏ việc đứng trước nhà đợi Hân từ trưa đến tận chiều thì có vài người chuyển đồ đến. Thì ra Hân đã bán ngôi nhà này cho người khác mà không hỏi ý kiến của tôi. Lúc này, tôi mới hoàn toàn sụp đổ và nhận ra bản thân mình đã bị lừa. Công sức, thời gian và tiền bạc của tôi đã đổ sông đổ bể chỉ vì ham "của lạ". Phải chăng đây là quả báo mà tôi phải gánh chịu? - Ảnh minh họa: Internet Phải chăng đây là quả báo mà tôi đáng nhận khi quên đi đạo nghĩa vợ chồng? Tôi cứ tưởng mình khôn ngoan nhưng vẫn ngu dại khi đứng trước những cám dỗ. Tôi cứ nghĩ mình hay ho khi giấu được vợ con, nhưng hóa ra tôi là gã đàn ông ngu ngốc nhất trên đời này. Bây giờ tôi không biết phải đối diện với vợ như thế nào đây?

Đàn bà sau ly hôn, xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai Đã một lần dang dở rồi hãy sống thật kiêu hãnh và tự tin. Đừng vội vướng vào bất cứ mối quan hệ nào, bởi phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ nhất là khi không thuộc về bất cứ ai.

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