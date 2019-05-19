Đàn bà ngoại tình, có phải là do người chồng quá tệ?

Tâm sự gia đình 19/05/2019 14:13

Thất bại lớn nhất cuộc đời một người đàn ông đó là để vợ ngã vào vòng tay người khác, để cô ấy phải tìm bình yên bên một người dẫu đã có chồng con bên cạnh.

Anh là người đàn ông thành đạt nên ít có thời gian dành cho vợ con. Bởi anh cứ nghĩ ở nhà đã có chị nên cũng chẳng thèm quan tâm gì nhiều. Mỗi ngày anh chỉ chăm chỉ đi làm rồi về nhà, mọi việc đã có vợ một tay lo liệu. Những tưởng cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc. Vì chị chẳng kêu ca gì nhiều, cũng chẳng cằn nhằn chồng về trễ hay nhậu nhẹt thường xuyên.

Đàn bà ngoại tình, có phải là do người chồng quá tệ? - Ảnh 1
Đàn bà ngoại tình chắc chắn lòng dạ đã quá mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng thật ra, chị đã có người mới từ rất lâu rồi. Chị vẫn vun vén gia đình nhưng mỗi lần cô đơn thì lại tìm đến người đàn ông đó. Mới đầu cả hai chỉ là những người bạn thân thiết tâm sự cùng nhau. Nhưng dần dần tình cảm nảy sinh, khiến chị cũng không ngờ đến. Nhờ có người đàn ông này mà chị không cảm thấy mệt mỏi, áp lực nữa. Nhờ có anh ta mà cuộc sống của chị nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.

Thời gian đó vì chán chường công việc nội trợ, chị tìm đến một hội từ thiện để giúp đỡ. Và chị đã gặp được người đàn ông đó ở nơi này. Anh là người trầm tĩnh nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Sự ân cần của anh đã khiến chị quên luôn bản thân mình là người đã có gia đình.

Đàn bà ngoại tình, có phải là do người chồng quá tệ? - Ảnh 2
Phụ nữ thương chồng nhưng cũng có lúc muốn buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet

Chị đã nhiều lần lạc bước nhưng rồi vẫn cố gắng dùng lý trí để kiềm lại. Nhưng rồi chị vẫn không thể tránh khỏi lưới tình. Anh hoàn toàn khác với người chồng của chị. Mỗi ngày chị đều phải chăm sóc cho chồng, còn người đàn ông này lại chăm lo cho chị từng chút một.

Anh dường như hiểu được sự cô đơn của chị, hiểu được hết thảy những nỗi lòng mà chị đã chất chứa bấy lâu nay. Nói thật, chị sống với chồng nhưng cảm thấy không hạnh phúc đã lâu lắm rồi. Nhưng vì đạo nghĩa mà gắng gượng ở bên, chứ giữa họ đã có khoảng cách quá lớn, không thể nào lấp đầy được nữa.

Đàn bà ngoại tình, có phải là do người chồng quá tệ? - Ảnh 3
Phụ nữ ngã vào vòng tay người khác là vì đã quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet

Hầu hết phụ nữ sẽ không chọn con đường ngoại tình khi gia đình đang êm ấm. Mà phải có lý do gì đó, họ mới chọn con đường cụt này. Đàn bà chọn con đường ngoại tình, phải chăng là do người chồng của họ quá tệ bạc? Nếu chồng tốt, chẳng ai lại đi ngoại tình. Nếu chồng thật sự thương vợ, chẳng có người vợ nào chịu mang tiếng thứ đàn bà lăng loàn cả.

Khi đàn bà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình quá lâu...

Khi đàn bà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình quá lâu...

Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà ngoại tình vợ ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 16 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 16 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động