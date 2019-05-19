Thất bại lớn nhất cuộc đời một người đàn ông đó là để vợ ngã vào vòng tay người khác, để cô ấy phải tìm bình yên bên một người dẫu đã có chồng con bên cạnh.

Anh là người đàn ông thành đạt nên ít có thời gian dành cho vợ con. Bởi anh cứ nghĩ ở nhà đã có chị nên cũng chẳng thèm quan tâm gì nhiều. Mỗi ngày anh chỉ chăm chỉ đi làm rồi về nhà, mọi việc đã có vợ một tay lo liệu. Những tưởng cuộc sống của anh đang rất hạnh phúc. Vì chị chẳng kêu ca gì nhiều, cũng chẳng cằn nhằn chồng về trễ hay nhậu nhẹt thường xuyên. Đàn bà ngoại tình chắc chắn lòng dạ đã quá mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet Nhưng thật ra, chị đã có người mới từ rất lâu rồi. Chị vẫn vun vén gia đình nhưng mỗi lần cô đơn thì lại tìm đến người đàn ông đó. Mới đầu cả hai chỉ là những người bạn thân thiết tâm sự cùng nhau. Nhưng dần dần tình cảm nảy sinh, khiến chị cũng không ngờ đến. Nhờ có người đàn ông này mà chị không cảm thấy mệt mỏi, áp lực nữa. Nhờ có anh ta mà cuộc sống của chị nhiều màu sắc và ý nghĩa hơn.

Thời gian đó vì chán chường công việc nội trợ, chị tìm đến một hội từ thiện để giúp đỡ. Và chị đã gặp được người đàn ông đó ở nơi này. Anh là người trầm tĩnh nhưng rất biết cách quan tâm người khác. Sự ân cần của anh đã khiến chị quên luôn bản thân mình là người đã có gia đình. Phụ nữ thương chồng nhưng cũng có lúc muốn buông bỏ - Ảnh minh họa: Internet Chị đã nhiều lần lạc bước nhưng rồi vẫn cố gắng dùng lý trí để kiềm lại. Nhưng rồi chị vẫn không thể tránh khỏi lưới tình. Anh hoàn toàn khác với người chồng của chị. Mỗi ngày chị đều phải chăm sóc cho chồng, còn người đàn ông này lại chăm lo cho chị từng chút một.

Anh dường như hiểu được sự cô đơn của chị, hiểu được hết thảy những nỗi lòng mà chị đã chất chứa bấy lâu nay. Nói thật, chị sống với chồng nhưng cảm thấy không hạnh phúc đã lâu lắm rồi. Nhưng vì đạo nghĩa mà gắng gượng ở bên, chứ giữa họ đã có khoảng cách quá lớn, không thể nào lấp đầy được nữa. Phụ nữ ngã vào vòng tay người khác là vì đã quá yếu đuối - Ảnh minh họa: Internet Hầu hết phụ nữ sẽ không chọn con đường ngoại tình khi gia đình đang êm ấm. Mà phải có lý do gì đó, họ mới chọn con đường cụt này. Đàn bà chọn con đường ngoại tình, phải chăng là do người chồng của họ quá tệ bạc? Nếu chồng tốt, chẳng ai lại đi ngoại tình. Nếu chồng thật sự thương vợ, chẳng có người vợ nào chịu mang tiếng thứ đàn bà lăng loàn cả.

Khi đàn bà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình quá lâu... Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần.

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