Đàn ông thay lòng đổi dạ, đàn bà mới quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình. Đàn ông có mới nới cũ, đàn bà mới chấp nhận rời đi với những tổn thương chất chồng.

Chị bỏ anh không phải là vì nghèo mà là vì tim anh không còn đặt ở nơi mẹ con chị nữa. Từ ngày anh chị ly thân, dòng họ hai bên ai cũng lời ra tiếng vào. Người ta nói chị tệ quá, chồng mới phá sản mà đã đành đoạn bỏ đi. Đàn bà bỏ chồng không vì nghèo khổ mà vì đã quá tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ như vậy thà bỏ quách đi cho xong. Nghe người ta nói những lời không hay về chị, anh lờ đi. Nhưng trong lòng anh là người rõ nhất, ai mới là người có lỗi trong chuyện này. Trước khi ly thân, chị đã bán hết số vòng vàng, trang sức, của hồi môn đưa hết cho anh. Chị hy vọng với số tiền đó anh có thể trả được một phần nào số nợ của mình. Chị nghĩ đây là điều mà một người vợ nên làm cho chồng.

Đàn ông bội bạc, đàn bà uất ức rời đi - Ảnh minh họa: Internet Nhưng mấy ai biết được điều đó. Mấy ai biết chị đã phải khổ sở, đau đớn như thế nào khi nghe tin anh ngoại tình. Ai cũng nghĩ chị tham phú phụ bần, ai cũng nghĩ chị là loại đàn bà ham vật chất. Nhưng thực tế tất cả đều là do sự phản bội của người đàn ông. Đàn ông thay lòng đổi dạ, đàn bà mới quyết định từ bỏ hạnh phúc của mình. Đàn ông có mới nới cũ, đàn bà mới chấp nhận rời đi với những tổn thương chất chồng. Chứ ai đời đang sống hạnh phúc lại rời đi?

Sức chịu đựng của phụ nữ có giới hạn vì vậy đàn ông đừng thách thức họ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ có thể chịu đựng được tất cả khổ đau. Nhưng lại không thể chấp nhận sự phản bội nơi người đàn ông họ yêu thương nhất. Điều đó như ngàn nhát dao đâm vào tim họ. Phụ nữ lấy chồng, đánh đổi tất cả chỉ mong có được hạnh phúc trọn vẹn. Chẳng ai lại nghĩ đến một ngày phải bỏ chồng, phải mang tiếng xấu suốt đời như vậy. Đàn ông một khi đã lạc lòng, đàn bà cũng lạc hướng trông mong. Họ không còn đủ kiên nhẫn để ở nhà chờ đợi chồng trở về sau những cuộc vui chơi. Họ không đủ sự tận tâm để vun vén gia đình khi chồng mặc sức vui chơi bên ngoài. Sức chịu đựng của đàn bà có giới hạn, không phải ai cũng đủ bao dung để mãi tha thứ cho một người đã thay lòng. Phụ nữ mệt rồi sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông đã phản bội, thế nào đàn bà cũng sẽ chọn cách ra đi. Phụ nữ yếu đuối nhưng đôi khi cũng có những quyết định mạnh mẽ lắm. Vì vậy đàn ông đừng vô tâm nữa, đừng mang trái tim phụ nữ ra đùa giỡn. Bởi một khi đã buông tay, chồng chẳng còn là gì trong mắt họ nữa. Tha thứ cho chồng là việc chẳng đặng dừng đối với đàn bà. Vì vậy đàn ông đừng mặc sức chơi đùa bên ngoài, bởi phụ nữ cũng biết mệt, cũng biết từ bỏ những điều làm mình đau. Đàn ông ơi, đừng để khi về nhà chẳng còn thấy bóng dáng vợ đâu rồi khi đó mới biết hối hận là gì.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! Giờ ai bảo lấy thêm chồng đi để có người đỡ đần chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi đều lắc đầu. Đang yên ổn, tại sao phải đi thêm bước nữa? Đang yên ổn, tại sao cứ thích vướng vào những mối quan hệ lằng nhằng?

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