Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất

Dưới đây là những kiểu phụ nữ lấy chồng thường chịu nhiều thiệt thòi, bị xem thường, suốt đời không thể có tiếng nói của mình.

Bởi đàn ông thích một người vợ đảm đang, nhưng lại tôn trọng người biết kiếm tiền. Họ không thể nào gánh vác việc cơm áo gạo tiền một mình, vì thế rất cần người san sẻ. Đàn ông ngoài miệng nói vợ "ở nhà anh nuôi". Nhưng khi tức giận, họ sẽ chỉ trích vợ chỉ biết ở nhà ăn bám.

Kiểu phụ nữ này thường bị chồng xem thường vì không kiếm được tiền. Mặc dù bạn tận tụy bao nhiêu, quán xuyến nhà cửa gọn gàng cỡ nào cũng không thể nào tránh khỏi việc bị chồng xem rẻ.

Dù sao đi nữa cũng hãy tìm cho mình một công việc đàng hoàng, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hơi phũ phàng nhưng thực tế là đàn ông khá ích kỷ. Họ không thích phụ nữ cứ ngửa tay xin tiền. Thế nên phụ nữ nên tìm cho mình một công việc. Bán hàng online cũng được, văn phòng cũng được, miễn là có đồng vô đồng ra trang trải mỗi ngày. Đừng trông chờ vào chồng, tiền của đàn ông xài được nhưng sẽ bị mang tiếng ăn bám cả đời.

Đàn bà quá thương chồng

Việc thương chồng là điều bình thường. Nhưng tình cảm đó biểu lộ quá mức sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Thương nhiều đồng nghĩa với việc quản thúc, ghen tuông cũng nhiều. Quá thương chồng, sẽ có những lúc phụ nữ ghen tuông mù quáng không phân định được đúng sai phải trái.

Đàn bà quá thương chồng là một cái dại - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy họ khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến gần. Càng bị bó buộc, đàn ông càng muốn tìm cách thoát ra cho bằng được. Thế nên phụ nữ thương chồng ít thôi, dành chút tình cảm cho bản thân mình nữa thì tốt hơn.

Thương mình trước đi rồi hãy nghĩ đến việc yêu thương, quan tâm người khác. Và nên nhớ việc giữ chồng là cần thiết nhưng đó không phải là công việc mỗi ngày bạn phải làm. Cứ mặc kệ đi, nếu thương vợ thật lòng, đàn ông sẽ tự biết quay về nhà mà không cần đến bạn quản thúc quá nhiều.

Đàn bà quá hy sinh

Phụ nữ hy sinh ít thôi, còn phải nghĩ cho mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại chẳng cần hy sinh vì ai cả. Hãy chăm sóc bản thân trước đã rồi hãy nghĩ đến việc quan tâm người khác. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không phấn đấu trở thành người vợ, người mẹ hoàn hảo trong mắt người khác. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Phụ nữ không thương mình thì ai thương? - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ mong gì hơn việc mỗi ngày mở mắt dậy có thể mỉm cười sống thoải mái, làm những việc mình thích và sống theo cách mình muốn. Đâu nhất thiết phải là hy sinh thì mới hạnh phúc, mới an ổn, đúng không?