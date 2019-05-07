Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất

Phụ nữ yêu 07/05/2019 10:52

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng có những nỗi khổ thầm kín không thể tỏ bày cùng ai. Thế nhưng có lẽ kiểu số 2 dưới đây là đáng thương hơn bao giờ hết.

Dưới đây là những kiểu phụ nữ lấy chồng thường chịu nhiều thiệt thòi, bị xem thường, suốt đời không thể có tiếng nói của mình.

Đàn bà không đi làm

Kiểu phụ nữ này thường bị chồng xem thường vì không kiếm được tiền. Mặc dù bạn tận tụy bao nhiêu, quán xuyến nhà cửa gọn gàng cỡ nào cũng không thể nào tránh khỏi việc bị chồng xem rẻ.

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất - Ảnh 1
Đàn bà không đi làm sẽ bị chồng xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Bởi đàn ông thích một người vợ đảm đang, nhưng lại tôn trọng người biết kiếm tiền. Họ không thể nào gánh vác việc cơm áo gạo tiền một mình, vì thế rất cần người san sẻ. Đàn ông ngoài miệng nói vợ "ở nhà anh nuôi". Nhưng khi tức giận, họ sẽ chỉ trích vợ chỉ biết ở nhà ăn bám.

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất - Ảnh 2
Dù sao đi nữa cũng hãy tìm cho mình một công việc đàng hoàng, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù hơi phũ phàng nhưng thực tế là đàn ông khá ích kỷ. Họ không thích phụ nữ cứ ngửa tay xin tiền. Thế nên phụ nữ nên tìm cho mình một công việc. Bán hàng online cũng được, văn phòng cũng được, miễn là có đồng vô đồng ra trang trải mỗi ngày. Đừng trông chờ vào chồng, tiền của đàn ông xài được nhưng sẽ bị mang tiếng ăn bám cả đời.

Đàn bà quá thương chồng

Việc thương chồng là điều bình thường. Nhưng tình cảm đó biểu lộ quá mức sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Thương nhiều đồng nghĩa với việc quản thúc, ghen tuông cũng nhiều. Quá thương chồng, sẽ có những lúc phụ nữ ghen tuông mù quáng không phân định được đúng sai phải trái.

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất - Ảnh 3
Đàn bà quá thương chồng là một cái dại - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy họ khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến gần. Càng bị bó buộc, đàn ông càng muốn tìm cách thoát ra cho bằng được. Thế nên phụ nữ thương chồng ít thôi, dành chút tình cảm cho bản thân mình nữa thì tốt hơn.

Thương mình trước đi rồi hãy nghĩ đến việc yêu thương, quan tâm người khác. Và nên nhớ việc giữ chồng là cần thiết nhưng đó không phải là công việc mỗi ngày bạn phải làm. Cứ mặc kệ đi, nếu thương vợ thật lòng, đàn ông sẽ tự biết quay về nhà mà không cần đến bạn quản thúc quá nhiều.

Đàn bà quá hy sinh

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất - Ảnh 4
Phụ nữ hy sinh ít thôi, còn phải nghĩ cho mình nữa - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hiện đại chẳng cần hy sinh vì ai cả. Hãy chăm sóc bản thân trước đã rồi hãy nghĩ đến việc quan tâm người khác. Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không phấn đấu trở thành người vợ, người mẹ hoàn hảo trong mắt người khác. Thay vào đó, họ sẽ cố gắng trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất - Ảnh 5
Phụ nữ không thương mình thì ai thương? - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ mong gì hơn việc mỗi ngày mở mắt dậy có thể mỉm cười sống thoải mái, làm những việc mình thích và sống theo cách mình muốn. Đâu nhất thiết phải là hy sinh thì mới hạnh phúc, mới an ổn, đúng không?

Phụ nữ 30 và những điều không thể vì một người mà đánh đổi

Phụ nữ 30 và những điều không thể vì một người mà đánh đổi

Dưới đây là những điều mà phụ nữ 30 không thể đánh đổi hay đánh mất chỉ vì một người, có vậy mới mong an ổn cả đời.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà đáng thương đàn bà lấy chồng kiểu đàn bà khổ phụ nữ thiệt thòi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 59 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này