Phụ nữ 30 và những điều không thể vì một người mà đánh đổi

Phụ nữ yêu 06/05/2019 16:30

Dưới đây là những điều mà phụ nữ 30 không thể đánh đổi hay đánh mất chỉ vì một người, có vậy mới mong an ổn cả đời.

Ở độ tuổi này bạn chẳng còn nhỏ để mãi sống vì người khác. Cuộc đời đàn bà cứ mãi hi sinh vì chồng con thì biết bao giờ mới được hạnh phúc trọn vẹn. Bước vào độ tuổi 30, phụ nữ đừng vì một người mà đánh đổi những thứ này.

Công việc

Đừng vì câu nói của chồng mà bỏ công việc để ở nhà nội trợ. Đừng vì làm vừa lòng một người mà cả đời phải nhìn sắc mặt của chồng mà sống. Cuộc đời phụ nữ nhất định phải kiếm được tiền, sống cuộc đời mà mình mong ước. 

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Đàn bà đừng từ bỏ công việc vì một người - Ảnh minh họa: Internet

Có tiền, bạn có thể mua chiếc đầm mình thích thay vì những bộ quần áo rộng thùng thình. Đeo trên người món trang sức mình tự mua thay vì đeo gánh nặng cơm áo gạo tiền. 

Sự tự do

Dù đã lấy chồng hay chưa, phụ nữ cũng phải đề cao sự tự do của bản thân. Nếu lấy chồng mà cứ ở nhà, quanh quẩn trong bốn bức tường, bị cấm làm thứ này, bị cấm làm điều kia thì lấy để làm gì? Nếu phải sống như bị giam cầm thì lấy chồng có ích lợi gì? Vì vậy, dù đã kết hôn, bạn phải cho chồng và bản thân không gian riêng. 

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Hãy giữ sự tự do cho bạn và đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ép buộc hay quản thúc chặt đối phương. Hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bản thân thay vì mãi chăm chồng con. Trách nhiệm, bổn phận thì phải làm nhưng đừng xem đó là điều bắt buộc.

Việc phụng dưỡng cha mẹ

Đây là điều mà phụ nữ nhất định phải làm được. Dù có chồng hay còn độc thân cũng phải hoàn thành tốt điều này. Trả ơn dưỡng dục là điều mà ai cũng phải làm để không phải hối tiếc về sau. Khi còn độc thân, đừng vì chạy theo một người mà quên đi những công ơn của cha mẹ.

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Phụ nữ 30 đừng bao giờ quên phụng dưỡng cha mẹ - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã kết hôn, đừng mải tận tụy vì chồng con mà quên rằng cha mẹ cũng cần đến bạn chăm sóc. Cuộc đời đàn bà đừng bao giờ quên những vất vả mà cha mẹ đã phải gánh chịu vì bạn.

Tri thức

Học, học nữa, học mãi. Đừng vì một người mà chấm dứt con đường học tập của mình. Bởi cuộc đời phụ nữ không có tri thức khổ lắm. 

Phụ nữ 30 và những điều không thể vì một người mà đánh đổi - Ảnh 4
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, phụ nữ hãy trau dồi kiến thức cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi giao tiếp với người khác, không có kiến thức sẽ bị chê bai, cười cợt. Vì vậy phụ nữ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng quên bổ sung kiến thức. 

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