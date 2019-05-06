Đàn ông ngoại tình thì có đường về, chứ đàn bà một khi đã dấn thân vào con đường này, sao có thể trở về nhìn mặt con, nhận lỗi với cha mẹ ruột đây? Đó là những suy nghĩ của tôi mỗi lần muốn thử ngoại tình xem như thế nào.

Tôi lấy chồng rất sớm, có hai đứa con mà chỉ mới 25 tuổi. Khi đang ở độ tuổi đẹp nhất, tôi bỏ tất cả để lấy chồng với mong muốn yên ổn bên người mình yêu thương. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân không hề đẹp đẽ và ngọt ngào như tôi nghĩ. Đàn ông ngoại tình thường được tha thứ... Anh giỏi giang, chăm chỉ làm ăn. Nhìn vào ai cũng bảo số tôi sướng. Anh không cho tôi đi làm, chỉ cần ở nhà nội trợ chăm sóc con cái. Tôi cũng chẳng phải mệt mỏi, áp lực với việc làm dâu vì cưới nhau được hơn 1 tháng thì chúng tôi ra riêng.

Thế nhưng "trong chăn mới biết chăn có rận". Tuy anh không để mẹ con tôi thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm và sự quan tâm của anh đặt ở mẹ con tôi thì không nhiều. Những lần trái gió trở trời, con ốm, tôi bệnh, anh vẫn mải miết với những mối quan hệ của mình. Anh nào biết ở nhà tôi đã phải vật lộn khó khăn như thế nào. ... nhưng đàn bà ngoại tình sẽ không bao giờ có đường quay về - Ảnh minh họa: Internet Bản thân đang sốt cao nhưng tôi vẫn phải lo cho con, tay ẵm tay bồng không ai trông hộ. Chỉ cần đặt con xuống để ngơi tay một chút thì nó lại ré lên khóc. Cả một buổi chiều tôi chỉ biết ẵm con trên tay, nước mắt chảy ngược vào trong ấm ức vô cùng. Nhiều lúc tôi nghĩ có chồng để làm gì khi phải một mình chịu đựng như thế này.

Có chồng để làm gì khi ốm đau bệnh tật cũng chẳng có được một lời hỏi han, quan tâm. Nhiều lần tôi chỉ muốn ngoại tình. Tôi muốn thử cảm giác có được một người đàn ông quan tâm, mua cho liều thuốc, đắp cho cái chăn khi đau ốm là như thế nào. Tôi muốn có người cùng san sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Chứ không phải sống với một người chỉ biết những mối quan hệ khác mà bỏ rơi vợ con không bận tâm. Tôi đã từng nghĩ đến việc ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Nhưng rồi tôi nghĩ đến việc sau ngoại tình, tôi còn được gì? Tôi có đủ can đảm về nhìn mặt con và nhận lỗi với cha mẹ của mình hay không? Họ sẽ như thế nào khi biết tôi là một người đàn bà trắc nết? Đàn ông ngoại tình thì còn đường quay về. Còn đàn bà ngoại tình, có khác nào tự tìm đường chết đâu, đúng không? Từ xưa đến nay, ngoại tình với đàn bà như một liều thuốc độc. Uống vào chỉ có đường chết chứ không thể nào quay đầu được. Đàn ông lầm lỡ, thiên hạ dễ dàng tha thứ bởi họ xem đó là bản năng của đàn ông. Còn đàn bà lầm đường lạc bước, người ta coi đó là lăng loàn, trắc nết, không an phận. Liệu đàn bà ngoại tình có được tha thứ? - Ảnh minh họa: Internet Suy cho cùng, đàn bà dù có chán chồng đến mấy cũng đừng chọn con đường ngoại tình. Đừng chọn con đường có đi không có về. Nếu đã chán nản với cuộc hôn nhân của mình, hãy ly hôn trước đã rồi muốn làm gì cũng được.

Sau những giây phút thăng hoa bên người đàn ông có vợ, tôi lầm lũi nhận lại đớn đau và bẽ bàng Sau đêm ân ái đó, anh về nhà và rồi tôi chẳng còn liên lạc được với anh nữa. Mỗi ngày tôi như ngồi trên đống lửa chỉ vì nghe tiếng tút dài trong điện thoại nhưng lại không có ai bắt máy. Tôi dường như phát điên khi không thấy anh đến thường xuyên như trước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-ngoai-tinh-khac-nao-tim-cho-minh-mot-con-duong-khong-the-quay-dau-324066.html