Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi!

Tâm sự gia đình 07/05/2019 16:02

Giờ ai bảo lấy thêm chồng đi để có người đỡ đần chuyện lớn nhỏ trong nhà, tôi đều lắc đầu. Đang yên ổn, tại sao phải đi thêm bước nữa? Đang yên ổn, tại sao cứ thích vướng vào những mối quan hệ lằng nhằng?

Có lẽ đàn bà đã từng trải qua một lần đổ vỡ đều có những suy nghĩ như tôi. Tôi sợ phải đi thêm bước nữa, sợ đổ vỡ, sợ tổn thương và đã quá ngán ngẩm cuộc sống hôn nhân rồi. Tôi cảm thấy trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, không vướng bận, không phiền hà. Muốn ăn như thế nào, ngủ ra sao cũng chẳng ai quản thúc được.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! - Ảnh 1
Đàn bà một đời chồng chỉ muốn sống bình yên - Ảnh minh họa: Internet

Một mình nuôi con tuy có hơi vất vả nhưng lại vui hơn gấp trăm lần việc tận tụy vì một người đàn ông. Tuy nhiều lần nhìn con thiếu thốn tình cảm gia đình, lòng tôi lại xót xa, nhưng tôi không nghĩ đến việc sẽ đi thêm bước nữa.

Bởi tôi không thể biết được người đàn ông đến sau có đối xử tốt với con tôi hay không. Mấy ai chấp nhận được những đứa con riêng của phụ nữ cơ chứ?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! - Ảnh 2
Tôi không muốn dấn thân vào hôn nhân thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Khi có được người phụ nữ rồi, họ sẽ đòi hỏi tất cả những gì của phụ nữ đều là của mình, kể cả thân xác lẫn tinh thần. Vì vậy mà nếu có kết hôn thêm lần nữa, tôi sợ không còn đủ thời gian để chu toàn, lo lắng cho con của mình.

Rồi tôi và người đàn ông kia cũng sẽ có con riêng, vậy đứa con của tôi sẽ như thế nào đây? Nghĩ đến đó thôi, tim tôi đã thắt lại, chẳng còn muốn yêu đương hay kết hôn nữa. Hơn nữa, bản thân tôi cũng có những vấn đề riêng.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! - Ảnh 3
Tôi chỉ muốn ở vậy nuôi con khôn lớn - Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã quá ngán ngẩm việc phải chờ đợi, lo âu xem chồng hôm nay đi đâu, làm gì. Tôi quá sợ hãi việc ốm đau bệnh tật đều phải gánh gồng một mình. Tôi đã quá ngán việc phải cung phụng, cơm bưng nước rót cho một người rồi.

Thôi thì cứ sống độc thân, muốn làm gì cũng tự do, không ai quản thúc. Vui thì cùng con đi mua sắm, ăn uống, mệt thì ở nhà, lười thì chẳng cần phải làm gì cả. Cuộc sống như vậy, không phải thoải mái hơn nhiều so với lấy chồng hay sao?

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! - Ảnh 4
Khi đã tổn thương đủ, đàn bà sẽ trở nên sợ hãi - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người mở lời muốn tính chuyện trăm năm với tôi. Họ cũng chấp nhận việc tôi có con riêng và hứa hẹn sẽ đối xử tốt với tôi và thằng bé. Nhưng tôi lại từ chối. Ai cũng nói tôi chảnh, một đời chồng rồi mà còn kén cá chọn canh. Trên thực tế, tôi cảm thấy sợ hãi cuộc sống hôn nhân tù túng. 

Một lần khờ dại đã quá đủ rồi, tôi chẳng còn đủ can đảm để bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa. Có người kết hôn thấy vui, nhưng với tôi hôn nhân thật sự quá đáng sợ. Tôi chẳng còn muốn dấn thân vào để rồi buồn phiền không dứt.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: Đi thêm bước nữa ư? Thôi ngán lắm rồi! - Ảnh 5
Đàn bà một đời chồng chỉ muốn một đời an yên, có thể mỉm cười mỗi ngày bên con là đủ rồi - Ảnh minh họa: Internet

Với nhiều người phụ nữ từng trải qua đổ vỡ, họ đã mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân, trong đó có tôi.

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất

Trong những kiểu đàn bà lấy chồng, có lẽ số 2 là đáng thương nhất

Phụ nữ lấy chồng, ai cũng có những nỗi khổ thầm kín không thể tỏ bày cùng ai. Thế nhưng có lẽ kiểu số 2 dưới đây là đáng thương hơn bao giờ hết.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng Tâm sự đàn bà một đời chồng đàn bà cũ đàn bà sau ly hôn mẹ đơn thân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 6 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 7 giờ 4 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 8 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động