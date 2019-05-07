Có nhiều người nói đàn ông có vợ tỏa ra một sức hút gì đó rất mê hoặc khiến phụ nữ cứ muốn dính vào. Thế nhưng, suy cho cùng, đàn ông có vợ là một loại thuốc mê hay thuốc độc?

Theo tôi, yêu một người đàn ông có vợ, chẳng khác nào đùa với lửa, sớm muộn gì cũng bỏng tay. Có người nói đàn ông có vợ như thuốc mê, thử rồi không dứt ra được. Minh chứng là bạn tôi, cô ấy là kẻ thứ ba tính đến nay đã hơn 2 năm. Yêu đàn ông có vợ như chơi trò mạo hiểm - Ảnh minh họa: Internet Nhiều lần tôi khuyên bạn bỏ quách người đàn ông đó đi. Cô ấy có nhan sắc, công việc, hơn nữa đàn ông trên đời này không thiếu, sao lại phải đi yêu đàn ông của thiên hạ? Cô ấy biết rõ điều đó nhưng mãi cũng không dứt ra được. Mỗi lần có ý định chia tay, anh ta lại nói những lời đường mật khiến cô ấy xiêu lòng rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy.

Đàn ông có vợ là một loại thuốc mê nhưng cũng là một loại thuốc độc. Càng lạm dụng càng gây hại. Yêu họ, bạn phải chuẩn bị tâm lí chịu đựng những lời mắng chửi, chỉ trích của thiên hạ. Yêu một người đàn ông có vợ, lúc nào cũng phải canh cánh trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Yêu họ, chẳng khác nào đối mặt với nguy hiểm rình rập nhưng vẫn cố mỉm cười hạnh phúc. Có nhiều người phụ nữ lạ lắm, thích thử cảm giác mạnh. Biết yêu đàn ông có vợ chẳng có kết quả tốt nhưng vẫn muốn thử một lần để rồi mê muội không lối thoát. Và chính lần thử đó đã giết chết tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của họ.

Khi đã dấn thân vào con đường làm kẻ thứ ba, bạn đã tự vùi chôn thanh xuân và danh dự của mình. Yêu đàn ông có vợ như chơi một trò mạo hiểm, mới đầu sẽ thấy rất thú vị. Nhưng càng về sau càng cảm thấy mệt mỏi, lo sợ, thấp thỏm không yên. Phụ nữ hãy tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet Theo nghiên cứu, phụ nữ ở độ tuổi đôi mươi thường dễ gặp và yêu một người đàn ông đã có gia đình. Khi đó bạn trẻ người non dạ nên sẽ là món mồi cực ngon cho những kẻ lăng nhăng, phong lưu đa tình. Bạn bị họ rót mật vào tai, mê muội đến chẳng còn biết đúng sai. Nhưng khi thức tỉnh, bạn sẽ cảm thấy ân hận tột cùng. Yêu đàn ông có vợ chẳng khác nào tự kết liễu thanh xuân và phẩm hạnh của một người phụ nữ. Đừng yêu chồng của thiên hạ, bạc bẽo lắm - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có gia đình vừa giống thuốc mê vừa giống thuốc độc khiến cho nhiều người phụ nữ trầm mê. Họ có thể đưa bạn lên chín tầng mây, nhưng cũng có thể đẩy bạn xuống vực thẳm. Bởi vậy phụ nữ đừng dại vướng vào một người đã có gia đình, bởi bạn không biết đến khi nào chất độc đó mới phát tán. Thế nên hãy tìm cho mình một tình yêu trọn vẹn. Đàn ông trên đời không thiếu, đừng dại yêu người của thiên hạ.

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