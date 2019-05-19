Khi đàn bà cô đơn trong chính ngôi nhà của mình quá lâu...

Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần.

Đàn bà cô đơn là khi không cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông bên cạnh. Là khi ở trong ngôi nhà mà mình dày công vun vén nhưng người ta lại chẳng màng đến, nhẫn tâm đạp đổ. Và một khi đã cảm nhận được sự cô đơn, đàn bà sẽ tự động buông bỏ. Thế nên đừng trách đàn bà nhẫn tâm mà hãy trách người đã để họ cô đơn trong chính cuộc hôn nhân này. Đàn bà cô đơn trong chính căn nhà của mình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ lấy chồng rồi tưởng chừng sẽ bớt cô đơn hơn thời còn độc thân. Nhưng không, có lẽ nỗi cô đơn với họ càng lớn hơn gấp nhiều lần. Cô đơn khi chồng bận rộn với những mối quan hệ khác mà không nghĩ đến việc về bên vợ. Cô đơn khi chồng mải mê lấy lòng thiên hạ nhưng tiếc với vợ một lời hỏi han.

Đàn ông luôn nghĩ trách nhiệm của mình trong hôn nhân là kiếm tiền nuôi vợ con. Họ nghĩ chỉ có bản thân họ là có thể kiếm tiền. Nhưng thực tế, đàn bà cũng biết kiếm tiền, vẫn có thể làm công việc như một người đàn ông. Nhưng vì họ thương chồng nên mới chọn lùi về sau làm hậu phương vững chắc cho chồng. Họ mong muốn được người đàn ông đối xử tốt một chút, chứ chẳng muốn nhận lại sự lạnh nhạt của người mà mình yêu thương. Đàn bà không cảm nhận được yêu thương từ chồng, quả thật rất đáng thương - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cô đơn thì tìm bạn bè nhậu nhẹt, say sưa để quên sự đời. Còn đàn bà cô đơn thì sẽ buông bỏ những thứ mình đang có. Nếu đã không cảm thấy hạnh phúc, họ cũng chẳng thiết tha gì giữ lại, kể cả người đàn ông bên cạnh. Vì vậy đàn ông đừng mải mê vui chơi mà bỏ rơi người vợ của mình. Đừng nghĩ trách nhiệm của vợ là ở nhà đợi chồng về.

Phụ nữ càng cần chồng càng cảm thấy cô đơn - Ảnh minh họa: Internet Bởi khi đã cảm thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình, phụ nữ sẽ chọn cách rời đi. Họ không đủ nhẫn nại để đợi chờ. Họ sợ cảm giác đợi chờ nhưng người đàn ông của mình không quay về. Sợ cảm giác không biết sẽ đợi chờ đến bao giờ để chồng mình chịu dừng chân ở một chỗ. Đàn ông thuộc dạng "chân đi", thích khám phá điều mới lạ. Còn đàn bà thì chỉ thích an phận, cũng vì vậy mà hai thái cực này dễ xảy ra xung đột. Đàn ông đừng để vợ cô đơn một mình - Ảnh minh họa: Internet Vì vậy đàn ông ơi, làm gì cũng được nhưng đừng bỏ vợ ở nhà quá lâu. Bởi biết đâu một ngày các anh quay về, chẳng còn thấy vợ đứng ở góc bếp, chẳng còn được nghe tiếng cười nói của vợ nữa. Thế nên hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để mất đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, hối hận.

Mẹ đơn thân: Sóng gió có ở ngay trên đầu cũng phải ôm con vào lòng mà vượt qua Với mẹ đơn thân, dù sóng gió có ở ngay trên đầu cũng phải ôm chặt lấy con để vượt qua chứ chẳng có bờ vai nào để dựa vào, để chở che.

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