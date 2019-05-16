Đàn bà một đời chồng: Vẫn tô son ngẩng cao đầu bước tiếp mặc kệ miệng lưỡi thế gian

Chị là đàn bà một đời chồng, đàn bà cũ, đàn bà bị chồng bỏ... hay vô số tên gọi mà người đời đặt cho chị. Nhưng chị chẳng một chút nao núng, bởi chị biết cách để thiên hạ câm miệng đó là bản thân mình phải sống thật hạnh phúc.

Ly hôn được hơn 2 năm, chị một mình nuôi đứa con gái lớn. Suốt ngần ấy năm, chị vẫn loay hoay kiếm tiền cho con ăn học rồi đi du học. Tuy sống một mình từ ngày con gái đi nước ngoài học tập nhưng chị vẫn cảm thấy khá thoải mái. Đàn bà một đời chồng vẫn có thể tô son đậm kiêu hãnh với đời - Ảnh minh họa: Internet Mỗi ngày chị ăn mặc thật đẹp, điểm phấn tô son rồi đi làm. Chiều về tụ tập tán gẫu, cà phê cà pháo với bạn bè. Ngày rảnh thì đi spa chăm sóc da. Lâu lâu lại bay sang thăm con. Có thể nói cuộc sống của chị thoải mái hơn xưa rất nhiều.

Bây giờ chị chỉ nghĩ cho bản thân mình đầu tiên rồi đến con cái. Chứ chẳng còn mơ mộng yêu đương hay lo lắng những lời nói cay nghiệt của người đời. Chị không cảm thấy xấu hổ khi bị người ta gọi là mẹ đơn thân, đàn bà một đời chồng... Thay vào đó, chị lấy đó làm động lực ngẩng cao đầu bước tiếp. Với chị những đau thương trong quá khứ đã ngủ yên rồi, bây giờ chỉ sống cho hiện tại và tương lai. Thứ chị phải nắm giữ đó là tiền và con cái, còn những thứ khác có cũng được không có cũng chẳng sao. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng phải thật mạnh mẽ, đàn bà một đời chồng ơi! - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà một đời chồng vẫn có thể hiên ngang bước tiếp, không cần phải lo lắng hay sợ hãi. Đừng sợ người ta sẽ nói những điều không hay về mình. Hãy sống thật tốt để thiên hạ tự động im miệng mà không cần bạn phải nói nhiều.

Phụ nữ đã đi qua một lần dang dở thì phải sống tốt hơn bản thân mình ngày đó. Quá khứ là điều không thể thay đổi, còn tương lai là thứ có thể nắm bắt được. Hạnh phúc nhất định sẽ đến với những người đã từng bị tổn thương. Ông trời vốn rất công bằng, tổn thương nhiều rồi, bạn sẽ nhận lại những điều tốt đẹp hơn. Hạnh phúc của đàn bà một đời chồng là sống an yên bên con cái - Ảnh minh họa: Internet Người trước không tốt thì sẽ có người sau khiến bạn hạnh phúc gấp trăm ngàn lần. Vì vậy hãy tô thêm son, điểm thêm phấn và ngẩng cao đầu để sống. Phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ cúi đầu vì vương miện sẽ rơi xuống, đừng để miệng lưỡi thế gian làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.

Ly hôn là chuyện của ngày mai, hôm nay chúng ta hãy sống có trách nhiệm với con đi anh! Ngày mai ly hôn rồi, hôm nay hãy sống có trách nhiệm hơn với con - điều mà chúng ta thường bỏ quên vì những lo toan, bận rộn riêng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-mot-doi-chong-van-to-son-ngang-cao-dau-buoc-tiep-mac-ke-mieng-luoi-the-gian-325026.html