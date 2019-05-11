Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần

Tâm sự gia đình 11/05/2019 10:44

Đàn bà không phải hơn nhau ở tấm chồng mà ở cách sống sót trong hôn nhân. Dù có thương và cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra bản thân không cần, để người đàn ông đó không xem thường.

Thương chồng không sai nhưng sống vì chồng là dại. Phụ nữ nên nhớ kỹ điều này để không vấp phải những sai lầm đáng tiếc. Cuộc đời đàn bà không nhất thiết phải quanh quẩn bên xó bếp, chăm lo từng chút cho chồng con.

Bởi càng làm vậy, đàn ông càng dễ rời xa vòng tay bạn. Khi đó không phải bạn đã vô tình đẩy chồng mình vào tay người khác rồi hay sao?

Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần - Ảnh 1
Đàn bà sống không cần chồng mới hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, phụ nữ ơi, dù thương và cần đến mấy cũng hãy tỏ ra mình không cần chồng. Bạn nên thay đổi những tư tưởng cổ hủ của mình đi. Thử một ngày không gọi điện réo chồng về đúng giờ. Thử một ngày không loay hoay trong bếp. Thử một ngày không vì chồng mà mất ăn mất ngủ, lo lắng bồn chồn xem sao.

Chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi lẽ không có đàn ông bên cạnh, đàn bà vẫn có thể sống tốt.

Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần - Ảnh 2
Phụ nữ dù có thương chồng cũng đừng tỏ ra là mình cần - Ảnh minh họa: Internet

Từ xưa đến nay, phụ nữ luôn tận tâm vì chồng con. Họ quan niệm rằng là đàn bà, phải chăm chồng, chiều con từng chút một. Họ xem chuyện vun vén cho gia đình là trách nhiệm của phụ nữ. Nhưng sai rồi, bởi nếu chỉ mình bạn vun vén, càng khiến đàn ông có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Mà khi anh ấy quá rảnh thì sẽ làm những chuyện đến bạn cũng không ngờ tới.

Phụ nữ nên nhớ, đàn ông sợ yêu một người chăm mình như chăm con. Sợ phải nghe những câu càm ràm, kể công của vợ.

Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần - Ảnh 3
Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn, phụ nữ ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Từ nay hãy gạt bỏ quan niệm không chồng sẽ chết qua một bên đi. Xã hội hiện đại, không tiền mới chết, chứ không chồng vẫn có thể sống vui, sống khỏe. Không nhan sắc mới thật sự bất hạnh chứ không chồng vẫn có thể kiêu hãnh với đời. Do đó, hãy dành thời gian để làm đẹp, kiếm tiền thay vì kè kè bên chồng 24/24. 

Đàn bà khôn ngoan dù cần chồng đến mấy cũng hãy tỏ ra không cần - Ảnh 4
Đàn bà khôn sẽ không tỏ ra cần chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hỡi những người một lòng tận tụy vì chồng, hãy một lần thoát khỏi căn bếp chật chội đó đi, hãy một lần buông bỏ trách nhiệm mà bạn tự khoác lên mình xem sao. Đừng tự biến cuộc hôn nhân của mình trở thành nấm mồ chôn tuổi thanh xuân như người ta thường nói.

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