Phụ nữ đừng phí công vô ích vì những kiểu người này, kẻo tự rước họa vào thân

Phụ nữ yêu 10/05/2019 16:41

Dưới đây là những kiểu người mà phụ nữ tốt nhất là đừng nên vướng vào, nếu không sẽ tự chuốc họa vào thân.

Đàn bà đừng uổng phí thời gian, công sức của mình vì những kiểu người này. Nếu không chính bạn sẽ phải gánh chịu nhiều buồn phiền do người đó mang lại.

Người vô ơn, xem việc nhận được sự giúp đỡ là bình thường

Giúp đỡ kiểu người này có ngày tự rước họa vào thân lúc nào không hay. Nhiều người thường khuyên giúp đỡ người khác đừng mong được đền đáp. Biết rằng không nên trông chờ điều đó, nhưng ít nhất người được giúp đỡ cũng phải tỏ thái độ biết ơn.

Phụ nữ đừng phí công vô ích vì những kiểu người này, kẻo tự rước họa vào thân - Ảnh 1
Phụ nữ đừng giúp người vô ơn - Ảnh minh họa: Internet

Chứ không phải phủi sạch hết mọi công ơn và xem việc người khác giúp mình là chuyện đương nhiên. Kiểu người này nên tránh càng xa càng tốt, đừng vướng vào. Nếu cứ ngoan cố giúp đỡ, họ sẽ quay sang oán trách bạn chỉ giúp nửa vời, chẳng đáng gì so với khó khăn của họ đang phải gánh chịu.

Có thói quen xấu, không thay đổi

Ai cũng có thói quen xấu. Nhưng phải biết sửa đổi chứ không phải cứ ôm khư khư khuyết điểm của mình. Nếu giúp đỡ một người ngoan cố, không thay đổi những tật xấu, chính bạn là nạn nhân của họ. Ví dụ như một người ham mê cờ bạc, bạn giúp được họ một lần, nhưng chẳng thể nào giúp được nhiều lần sau.

Phụ nữ đừng phí công vô ích vì những kiểu người này, kẻo tự rước họa vào thân - Ảnh 2
Phụ nữ đừng vướng vào người không chịu thay đổi tật xấu của mình - Ảnh minh họa: Internet

Khi đó bạn sẽ trở thành nạn nhân trong những cuộc mượn tiền vô tội vạ của họ. Vì vậy có giúp đỡ ai cũng nên tìm hiểu thật kỹ. Tiền bạc, thời gian của bản thân mình rất quý giá, đừng uổng phí vì một người không đâu.

 

Những kẻ nghèo ý chí

Phụ nữ đừng phí công vô ích vì những kiểu người này, kẻo tự rước họa vào thân - Ảnh 3
Những kẻ nghèo ý chí khó lòng mà thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người xung quanh nghèo khổ về vật chất. Nhưng người nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần thì thật đáng quan ngại. Dù giúp đỡ họ nhiều đến mấy, bạn cũng sẽ không thể nào thay đổi được số phận của họ.

Vì họ không có ý chí vươn lên thì khó lòng mà khá lên được. Chẳng hạn như một người luôn than nghèo kể khổ nhưng lại không chịu lao động kiếm tiền. Họ chỉ biết ngồi ở nhà ngửa tay xin tiền người khác, không có ý chí làm giàu.

Phụ nữ đừng phí công vô ích vì những kiểu người này, kẻo tự rước họa vào thân - Ảnh 4
Phụ nữ đừng uổng công vì kiểu người này - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu người đó dù có cả núi vàng, núi bạc cũng không đủ để họ tiêu xài. Người nghèo về vật chất có thể cải thiện được nhưng một khi đã nghèo ý chí thì khó lòng đổi thay. Thế nên phụ nữ đừng dại mà hoang phí thời gian, tiền bạc vì kiểu người này.  

Đàn bà dám ngoại tình, chắc chắn trong lòng đã chịu quá nhiều tổn thương!

Đàn bà dám ngoại tình, chắc chắn trong lòng đã chịu quá nhiều tổn thương!

Một khi đã chọn con đường ngoại tình, chắc chắn đàn bà không còn chịu đựng được những tổn thương mà người đàn ông bên cạnh gây ra nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu người phụ nữ nên tránh xa

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 42 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 12 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 42 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này