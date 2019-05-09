Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ

Tâm sự gia đình 09/05/2019 16:40

Muốn đo lường sự tử tế của đàn ông, chỉ cần nhìn cách anh ấy đối xử với vợ như thế nào. Nhìn xem anh ấy có chịu từ bỏ những cuộc vui chơi vô bổ bên ngoài để về nhà cùng vợ hay không.

Anh rể của tôi là người thành đạt, có mối quan hệ rộng. Công việc của tôi cũng nhờ anh mà có. Nhờ quen biết, tôi được nhận vào làm trong công ty của anh. 

Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ - Ảnh 1
Anh là người chồng tử tế - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó, công ty tổ chức tiệc ăn mừng dự án thành công. Tôi cũng có mặt và tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của anh. Nhưng chỉ uống được vài ly thì anh xin phép về trước. Những đồng nghiệp nữ đều xuýt xoa “chồng của người ta có khác, ngày nào cũng về ăn cơm với vợ đúng giờ”.

Quả thật, đàn ông không phải ai cũng bỏ được ly bia trên tay để về ăn cơm cùng vợ. Không phải ai cũng khước từ được những lời mời mọc để về nhà, không để vợ phải chờ cơm. Anh rể của tôi là người ít nói, nhưng luôn có những hành động ngọt ngào dành cho chị. Quả thật chị đã rất may mắn mới có được tổ ấm hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi cũng mừng thầm cho chị.

Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ - Ảnh 2
Anh luôn về nhà ăn cơm với vợ dù có bất cứ chuyện gì xảy ra - Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói sự tử tế của đàn ông là thước đo hạnh phúc của phụ nữ. Qua việc về nhà ăn cơm cùng vợ thôi cũng hiểu người đàn ông đó là người như thế nào. Nhìn cách họ từ chối những cuộc nhậu vô bổ thôi cũng đủ hiểu người đàn ông đó thương yêu vợ ra sao.

Họ luôn ý thức được bản thân có vợ, có gia đình nên sẽ không ăn nhậu quá đà. Họ luôn ý thức được việc vợ chờ cơm ở nhà nên sẽ không sa lầy vào những cuộc chè chén thâu đêm. Người biết từ bỏ những thứ vô bổ để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc vợ nấu là người chồng tốt, đàng hoàng và tử tế.

Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ - Ảnh 3
Anh luôn quan tâm và chăm sóc vợ một cách đặc biệt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thương vợ sẵn sàng phụ thiên hạ nhưng không bao giờ phụ vợ. Người chồng tử tế sẽ không để vợ phải mòn mỏi trông ngóng bên mâm cơm nguội lạnh. Không để vợ phải phập phồng lo âu, hay gọi điện thoại quá nhiều lần.

Họ tự biết giờ giấc về nhà, không cần vợ phải nặng hơi mỏi cổ. Cuộc đời đàn bà chỉ mong có được tấm chồng như vậy thôi. Họ chẳng cần chồng kiếm được quá nhiều tiền. Chẳng quá quan trọng số tiền lương mỗi tháng chồng mang về mà chỉ để tâm đến tấm chân tình của chồng.

Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ - Ảnh 4
Đàn ông tử tế là người biết từ chối những mối quan hệ khác để về nhà cùng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Cái giá phải trả cho sự phản bội đó là đổ vỡ. Còn cái giá nhận được cho tấm lòng tử tế là sự tận tâm nơi người phụ nữ. Đàn ông hãy nhớ điều này, đối xử với vợ tốt thì công danh, tiền tài của các anh sẽ không thiếu. Còn một khi đã phản bội thì hậu quả mà các anh nhận lại đắng chát lắm.

Phụ nữ chờ đợi đủ rồi sẽ chọn cách buông bỏ. Khi tổn thương đủ rồi, họ sẽ học cách tự yêu thương chính mình. Bởi vậy sự tử tế của đàn ông rất quan trọng. Về nhà ăn cơm cùng vợ, có khó lắm đâu, đúng không?

Đàn bà khôn nhiều năm, đừng dại trong những thời khắc quyết định này

Đàn bà khôn nhiều năm, đừng dại trong những thời khắc quyết định này

Đàn bà đừng trở nên yếu đuối và khờ dại vào những thời khắc quan trọng này của cuộc đời, nếu không sẽ rất khổ sở và đớn đau.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông thương vợ đàn ông tử tế chồng vô tâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 8 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động