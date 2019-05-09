Đàn ông tử tế sẽ không ngại bỏ bàn tiệc với nhiều lời mời gọi để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc cùng vợ

Muốn đo lường sự tử tế của đàn ông, chỉ cần nhìn cách anh ấy đối xử với vợ như thế nào. Nhìn xem anh ấy có chịu từ bỏ những cuộc vui chơi vô bổ bên ngoài để về nhà cùng vợ hay không.
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Anh rể của tôi là người thành đạt, có mối quan hệ rộng. Công việc của tôi cũng nhờ anh mà có. Nhờ quen biết, tôi được nhận vào làm trong công ty của anh.
Hôm đó, công ty tổ chức tiệc ăn mừng dự án thành công. Tôi cũng có mặt và tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của anh. Nhưng chỉ uống được vài ly thì anh xin phép về trước. Những đồng nghiệp nữ đều xuýt xoa “chồng của người ta có khác, ngày nào cũng về ăn cơm với vợ đúng giờ”.
Quả thật, đàn ông không phải ai cũng bỏ được ly bia trên tay để về ăn cơm cùng vợ. Không phải ai cũng khước từ được những lời mời mọc để về nhà, không để vợ phải chờ cơm. Anh rể của tôi là người ít nói, nhưng luôn có những hành động ngọt ngào dành cho chị. Quả thật chị đã rất may mắn mới có được tổ ấm hạnh phúc như ngày hôm nay. Tôi cũng mừng thầm cho chị.
Người ta thường nói sự tử tế của đàn ông là thước đo hạnh phúc của phụ nữ. Qua việc về nhà ăn cơm cùng vợ thôi cũng hiểu người đàn ông đó là người như thế nào. Nhìn cách họ từ chối những cuộc nhậu vô bổ thôi cũng đủ hiểu người đàn ông đó thương yêu vợ ra sao.
Họ luôn ý thức được bản thân có vợ, có gia đình nên sẽ không ăn nhậu quá đà. Họ luôn ý thức được việc vợ chờ cơm ở nhà nên sẽ không sa lầy vào những cuộc chè chén thâu đêm. Người biết từ bỏ những thứ vô bổ để về nhà ăn bữa cơm đạm bạc vợ nấu là người chồng tốt, đàng hoàng và tử tế.
Đàn ông thương vợ sẵn sàng phụ thiên hạ nhưng không bao giờ phụ vợ. Người chồng tử tế sẽ không để vợ phải mòn mỏi trông ngóng bên mâm cơm nguội lạnh. Không để vợ phải phập phồng lo âu, hay gọi điện thoại quá nhiều lần.
Họ tự biết giờ giấc về nhà, không cần vợ phải nặng hơi mỏi cổ. Cuộc đời đàn bà chỉ mong có được tấm chồng như vậy thôi. Họ chẳng cần chồng kiếm được quá nhiều tiền. Chẳng quá quan trọng số tiền lương mỗi tháng chồng mang về mà chỉ để tâm đến tấm chân tình của chồng.
Cái giá phải trả cho sự phản bội đó là đổ vỡ. Còn cái giá nhận được cho tấm lòng tử tế là sự tận tâm nơi người phụ nữ. Đàn ông hãy nhớ điều này, đối xử với vợ tốt thì công danh, tiền tài của các anh sẽ không thiếu. Còn một khi đã phản bội thì hậu quả mà các anh nhận lại đắng chát lắm.
Phụ nữ chờ đợi đủ rồi sẽ chọn cách buông bỏ. Khi tổn thương đủ rồi, họ sẽ học cách tự yêu thương chính mình. Bởi vậy sự tử tế của đàn ông rất quan trọng. Về nhà ăn cơm cùng vợ, có khó lắm đâu, đúng không?