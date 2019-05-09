Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan

Tâm sự gia đình 09/05/2019 10:32

Mỗi ngày tiếp xúc với sự dịu dàng của em, tôi cảm thấy có gì đó nhàm chán. Tôi chỉ muốn thử thách và khám phá những điều mới lạ hơn. Vì vậy mà tôi ngoại tình.

Dù không dám nhận mình là kiểu đàn ông tốt hay "ông chồng quốc dân", nhưng tôi không phải là người sẽ ruồng bỏ vợ con chạy theo gái đẹp. Tôi từng vỗ ngực tuyên bố với những ông bạn nhậu của mình là sẽ không bao giờ trở thành người chồng tồi. Nhưng rồi, cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan - Ảnh 1
Tôi không nghĩ mình sẽ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không ngờ có ngày mình ngã vào vòng tay người đàn bà khác chỉ vì vợ của mình… quá ngoan. Em là người phụ nữ ngoan hiền, đảm đang không chê điểm nào. Mẹ tôi thích em lắm, bởi em rất dễ bảo. Tuy nhiên, nhiều lần tôi tự hỏi bản thân “cưới vợ hay là cưới cục đất”.

Bởi em quá hiền lành, ngoan ngoãn khiến tôi có cảm giác như mình đang sống chung với một pho tượng sống. Thậm chí tôi còn ước rằng em mắng chửi mình một câu cho không khí trong nhà khác đi một chút.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan - Ảnh 2
Vợ quá ngoan hiền khiến tôi nhàm chán- Ảnh minh họa: Internet

Nhưng không, dù tôi phạm lỗi gì, em vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng. Ai cũng nói tôi phúc đức ba đời mới cưới được người vợ như em. Nhưng tôi lại cảm thấy cuộc sống của mình dần trở nên tẻ nhạt, chẳng còn chút thú vị.

Mỗi ngày tiếp xúc với sự dịu dàng của em, tôi cảm thấy có gì đó nhàm chán. Mà tôi thì lại không thích những gì quá an toàn. Tôi chỉ muốn thử thách và khám phá những điều mới lạ hơn. Vì vậy mà tôi ngoại tình.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan - Ảnh 3
Vợ là người dịu dàng, nhẹ nhàng khiến cuộc sống tôi khá tẻ nhạt - Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần đi uống vài chai với bạn bè, tôi tình cờ gặp Linh, cô nàng cá tính lại chịu chơi. Đặc biệt tửu lượng của cô ấy rất giỏi, uống bao nhiêu cũng không say. Trong khi tôi đã nằm bẹp xuống bàn, cô ấy lại tỉnh táo như không. Tối đó, cô ấy là người đưa tôi vào khách sạn.

Sáng thức dậy, tôi chỉ có một mình trong căn phòng lớn, bên cạnh là tờ giấy ghi số điện thoại của Linh. Khi đó đầu đau như búa bổ nên tôi cũng chẳng để ý được gì nữa. Tôi chỉ biết trong lòng có những đổi thay rất khác lạ. Linh như một làn gió mới quạt mát tâm hồn tôi.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan - Ảnh 4
Tôi đã ngoại tình với người phụ nữ cá tính hơn - Ảnh minh họa: Internet

Sau lần đó, tôi bị áp lực công việc đè nặng. Sự tận tâm chăm sóc của vợ cũng không khiến tôi bớt căng thẳng. Vì vậy tôi chủ động liên lạc với Linh. Sau đó, tôi dành nhiều thời gian ở bên cô ấy. Linh là một người khá bản lĩnh, cá tính lại rất tâm lý.

Đây là cảm giác mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay. Vợ quá ngoan hiền nên tôi cảm thấy chán nản, chỉ muốn ở lại bên Linh thay vì về nhà sau giờ làm. Trong tâm trí của tôi lúc nào cũng có bóng hình của Linh, chứ không còn là vợ nữa.

Chồng lên giường với gái lạ vì vợ… quá ngoan - Ảnh 5
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cô ấy - Ảnh minh họa: Internet

Những điều bất ngờ và thú vị mà Linh mang đến khiến tôi như sống lại những ngày tháng tuổi trẻ. Được cười, được nói, được thoải mái làm những điều ngông cuồng nhất chứ không cần gồng mình lên để bảo vệ cho người vợ yếu đuối ở nhà. Không cần phải tỏ ra mình hài lòng với cuộc sống hiện tại chỉ vì sợ vợ buồn lòng. Dù trong lòng tôi vẫn cảm thấy có lỗi với vợ mình, thế nhưng tôi lại không bỏ được nhân tình. Giờ tôi phải làm sao đây?

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