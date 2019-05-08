Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc

Tâm sự gia đình 08/05/2019 11:21

Có nhiều người khi biết chồng ngoại tình thì nổi đóa đánh ghen hoặc buồn rầu ủ rũ mất ăn mất ngủ nhiều đêm liền. Làm vậy chỉ có bạn là khổ, còn người đàn ông kia thì vẫn cười nói hỉ hả bên nhân tình của mình...

Vậy thì tự làm khổ mình để làm gì? Tự làm mình đau, người đàn ông đó cũng có biết và thấu hiểu đâu. Đàn bà khôn sẽ không làm những chuyện có hại đến sức khỏe cũng như nhan sắc của mình. Họ sẽ giữ sắc không giữ chồng, giữ tiền không giữ người đã thay lòng đổi dạ.

Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh 1
Đàn bà khôn chỉ giữ sắc không giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày biết anh qua lại với người đàn bà khác, chị họ tôi vô cùng đau khổ, mất ăn mất ngủ nhiều đêm liền. Chiều nào cũng mòn mỏi đợi chồng đi làm về. Anh không về đúng giờ thì réo gọi liên tục.

Chị sợ anh đang đi với người đàn bà kia. Chị sợ anh bỏ rơi vợ con. Vì vậy mà mới một tuần, chị xuống sắc hẳn, mắt xuất hiện nhiều quầng thâm, người không còn chút sức sống nào.

Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh 2
Đàn bà khôn chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh minh họa: Internet

Một ngày, chị thức dậy từ rất sớm, nấu nướng, làm việc nhà xong xuôi rồi mới gọi chồng dậy đi làm, réo con dậy đi học. Sau khi đã đưa con đến trường, chị ghé ngang chợ mua đồ về nấu cơm trưa. Bởi trưa nào anh cũng về nhà ăn cơm chứ không ăn bên ngoài. Loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cơm nước cũng xong. Chị lên phòng nghỉ ngơi đợi anh về rồi cùng ăn cơm. Bất chợt nhìn thấy mình trong gương, chị giật mình.

Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh 3
Phụ nữ hạnh phúc khi biết sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Làn da của chị đã sạm màu, đen đúa, đôi môi tái nhợt không chút sức sống. Kèm theo chiếc bụng rạn do sinh nở, quả thật chị vô cùng sốc. Hóa ra bấy lâu nay chị đã bỏ rơi bản thân mình như vậy. Những người phụ nữ có con khác cũng chẳng sồ sề, xấu xí như chị. Và có lẽ đây là lý do anh ruồng rẫy vợ để đi tìm người đàn bà khác.

Sau hôm đó, chị quyết định thay đổi bản thân. Mỗi ngày chị cũng dậy sớm nhưng lại đi tập thể dục chứ không phải đi chợ, nấu nướng hay chăm chồng. Anh về trễ, chị cũng không gọi mà dành thời gian đó đi cà phê tán gẫu với bạn bè. Những ngày lười biếng, chị không buồn đụng đến bếp núc mà chỉ nằm dài dưỡng da. Những ngày mệt mỏi, đau ốm, chị cũng tự mình mua thuốc, chứ không nhờ chồng mua.

Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh 4
Cuộc đời chị đã sống vì anh quá nhiều rồi, bây giờ phải sống vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vỏn vẹn 2 tuần mà chị đã thay đổi đến mức anh cũng không nhận ra. Chị đẹp hơn, có sức sống hơn. Chị bắt đầu kiếm việc làm, chứ chẳng ở nhà nội trợ nữa. Chị thay đổi hoàn toàn. Với chị việc chăm chồng con không còn là ưu tiên hàng đầu như trước đây nữa. Bây giờ, chị muốn kiếm tiền, giữ nhan sắc và có thể đá người đàn ông tệ bạc ra khỏi đời mình bất cứ lúc nào. 

Đàn bà khôn: Giữ sắc không giữ chồng, chăm chỉ kiếm tiền để bỏ người tệ bạc - Ảnh 5
Chị chăm chỉ kiếm tiền để có cuộc sống hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Thấy vợ ngày càng xinh xắn, anh bắt đầu sợ mất vợ. Vì vậy mà thời gian gần đây anh ngoan ngoãn ở nhà chẳng đi đâu nữa. Nhân tình gọi đến cũng không bắt máy. Bây giờ chị mới thấm thía câu nói đàn bà khôn giữ sắc chẳng bao giờ giữ chồng, giữ tiền chứ chẳng giữ người thay lòng.

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Từ khóa:   đàn bà giữ chồng chồng ngoại tình đàn bà khôn

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