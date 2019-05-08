Tâm sự mẹ đơn thân: Nuôi con của mình có gì đâu mà than thở, kêu ca

Tâm sự gia đình 08/05/2019 16:24

Con của mình, mình nuôi chứ có gì đâu mà than thở mệt mỏi? Vả lại chúng đáng được nhận nhiều điều tốt đẹp hơn, chứ không phải cứ bị người đời đặt cho cái biệt danh là “con hoang”.

Khi bé Tâm 5 tuổi, bà con trong dòng họ thúc giục tôi đi thêm bước nữa đi. Họ bảo phụ nữ ở độ tuổi này là đẹp nhất, chứ để thêm vài năm nữa, già đi thì có quỷ mới thèm. 

Tâm sự mẹ đơn thân: Nuôi con của mình có gì đâu mà than thở, kêu ca - Ảnh 1
Mẹ đơn thân tự mình nuôi con có gì mà xấu hổ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi nói con còn nhỏ, không ai lo, ông bà ngoại cũng bận công việc không thể chăm cháu. Nghe vậy, họ liền bảo “vậy thì đưa sang ba nó lo, đẻ ra mà không có trách nhiệm gì hết”. Họ còn kể cô này, cô kia trong xóm gửi con lại cho ông bà nội/ngoại nuôi rồi đi lấy chồng và sống sung sướng. Tự dưng tim tôi thắt lại.

Từ ngày sinh bé Tâm đến giờ, mọi người có vẻ không ưa thằng bé. Có mặt tôi thì họ đối xử với thằng bé rất tốt, còn khi không có thì lại ruồng rẫy. Nhiều lúc tôi còn nghe được họ gọi thằng bé là “con hoang, không có ai nuôi dạy”. Vì tôi kiếm được tiền, thường xuyên quà cáp biếu xén cho họ nên họ chỉ dám nói xấu sau lưng. Tôi biết rõ điều đó nhưng vẫn không trách được. Tôi không xấu hổ vì làm mẹ đơn thân, chỉ tội đứa con của mình phải chịu nhiều bất công từ miệng lưỡi thiên hạ.

Tâm sự mẹ đơn thân: Nuôi con của mình có gì đâu mà than thở, kêu ca - Ảnh 2
Con cái đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi một mình nuôi con. Họ sợ bị người đời nói vào nói ra. Sợ khó khăn, sợ khổ cực, sợ đủ thứ. Sợ mang tiếng là mẹ đơn thân, sau này không có ai dám lấy. Vì vậy họ đẩy con cho ông bà ngoại để đi làm ăn xa hoặc lấy chồng. Họ phủi bỏ hết những trách nhiệm của bản thân. Tuy nhiên, mẹ đơn thân ơi, chẳng có gì đáng xấu hổ hay sợ hãi cả.

Tâm sự mẹ đơn thân: Nuôi con của mình có gì đâu mà than thở, kêu ca - Ảnh 3
Dù có chuyện gì đi nữa, bạn cũng đừng bỏ con - Ảnh minh họa: Internet

Con bạn không có lỗi trong chuyện này. Chính bạn đã sinh chúng ra trong tình cảnh thiếu thốn tình thương đủ đầy của cha mẹ. Chính bạn nợ con một lời xin lỗi, chứ chúng chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện này. Chính bạn mới phải xấu hổ khi đứng trước mặt con, chứ chúng không phải là nỗi tủi nhục mà bạn đang phải gánh chịu đâu.

Thế nên hãy làm tròn trách nhiệm với đứa con của mình. Con của mình thì mình nuôi, chẳng có gì phải than vãn hay kêu ca. Hãy dành thời gian của mình để chăm sóc con. Không có tình thương nào sánh bằng tình mẹ. Dù ông bà có thương đến mấy, chúng cũng sẽ không thể tránh khỏi tủi thân.

Tâm sự mẹ đơn thân: Nuôi con của mình có gì đâu mà than thở, kêu ca - Ảnh 4
Con cái là món quà lớn mà ông trời đã ban cho mỗi người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ đơn thân ơi, đừng xem con là gánh nặng cuộc đời mình. Bởi bạn còn nợ con nhiều thứ lắm. Chúng không được chọn nơi mình sinh ra, cũng không thể chọn được cha mẹ. Sinh con ra, bạn đã nợ con cả cuộc đời này. Thế nên hãy đối xử với con tốt một chút. Đừng vì ích kỷ mà khiến con cái lớn lên trong thiếu thốn, cơ cực.

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