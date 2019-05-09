Đàn bà khôn nhiều năm, đừng dại trong những thời khắc quyết định này

Dưới đây là những thời điểm quan trọng quyết định hạnh phúc cả đời của phụ nữ, vì vậy hãy sáng suốt để không phải hối hận về sau.

Có thể nói đây là thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời phụ nữ. Nếu chọn đúng người thì bạn sẽ hạnh phúc. Còn nếu sai người, chắc chắn bạn đã biết được hậu quả sẽ như thế nào rồi đấy. Vì vậy hãy thật sáng suốt để nhận ra đó có phải là người đàn ông mà mình tìm kiếm hay không.

Nếu chưa thật sự sẵn sàng thì hãy từ chối lời cầu hôn của đối phương. Nếu thương bạn thật lòng, anh ấy sẽ chờ đợi đến khi nào bạn đã sẵn sàng. Đừng vì những cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn thoáng chốc mà gật đầu giao phó cuộc đời của mình.

Anh ấy có đáng tin cậy và an toàn hay không. Đừng vì ánh nến lãng mạn, một bài hát ngọt ngào và chiếc nhẫn kim cương lấp lánh mà vội gật đầu. Bởi có những quyết định khờ dại chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, để rồi hối tiếc cả đời về sau.

Khi nhận được lời đề nghị “ở nhà anh nuôi”

Hãy cân nhắc việc nội trợ và đi làm - Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ phụ nữ sẽ nghe câu nói này từ người đàn ông mình yêu vào một lúc nào đó. Bởi đàn ông thường không thích vợ mình ra ngoài kiếm tiền vất vả. Khi đó bạn hãy bình tĩnh xem xét, phân tích khía cạnh được mất của việc này. Nếu sau này bạn không kiếm được tiền, gia đình lại khó khăn, thái độ của chồng sẽ như thế nào. Và nên nhớ một điều ai rồi cũng sẽ đổi thay.

Kiếm cho mình việc làm đàng hoàng, đừng ăn bám ai, đàn bà ơi! - Ảnh minh họa: Internet

Dù chồng hiền lành, chiều chuộng bạn thế nào đi nữa thì cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ anh ấy có thể hứa hẹn nuôi bạn suốt đời, nhưng 10, 20 năm sau, chưa chắc anh ấy đã còn nhớ lời mình nói. Vì vậy khi quyết định hãy suy nghĩ kỹ một chút.

Nhận bất cứ món quà giá trị nào từ đàn ông

Trên đời này không có bất cứ thứ gì là miễn phí. Nhận của ai thứ gì, chắc chắn bạn sẽ phải trả lại bằng cách nào đó. Quà tặng của đàn ông cũng thế. Thế nên hãy cân nhắc kỹ càng trước khi nhận quà từ người khác.

Những món quà đắt giá, đừng nên nhận - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là những món quà đắt tiền mà đàn ông tặng để lấy lòng bạn. Đừng trở thành người đàn bà vật chất mà đàn ông chỉ cần dùng tiền là mua được. Hãy có lòng tự trọng riêng của mình. Tự kiếm tiền rồi mua những món mình thích, đừng chờ đợi ai tặng. Đàn bà bản lĩnh không đợi đàn ông tặng quà mà sẽ tự mua cho mình.