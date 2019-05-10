Chị vừa khuấy tách cà phê vừa kể. Tôi khá ngạc nhiên vì chị đã có chồng con, tại sao lại phải ngoại tình? Không đợi tôi lên tiếng chị đã tiếp lời.

- Tao đang qua lại với một đồng nghiệp kém 3 tuổi. Cậu ấy là nhân viên mới của công ty, vừa vào làm được 2 tháng nay.

Đàn bà một khi đã chọn con đường ngoại tình, có lẽ trong lòng họ đã quá đỗi tổn thương. Không chịu đựng được nữa nên họ mới chọn cách này. Dù biết ngoại tình sẽ không có đường quay về, nhưng con tim vẫn muốn thử một lần. Họ muốn được yêu thương, muốn có một người đàn ông ở bên cạnh vỗ về những khi đau buồn nhất. Muốn có cảm giác mà không tìm thấy được từ người chồng của mình.

Chị bảo, Minh là người đàn ông điềm đạm, không ngọt ngào nhưng cũng không phải dạng cục súc. Ở bên anh, chị được sống thật với bản thân mình. Rất lâu rồi, chị mới được sống đúng với cảm xúc của mình.

Đàn ông ngoại tình được tha thứ, còn đàn bà thì không - Ảnh minh họa: Internet

Chị bảo ở bên anh, chị có thể yếu đuối, chứ không cần giả vờ tỏ ra mình ổn như ở bên chồng. Tuy nhỏ tuổi nhưng Minh là người hiểu chuyện. Anh không tài giỏi như chồng chị nhưng lại là người có ý chí. Ở anh, chị luôn nhận được sự đồng cảm sâu sắc. Chị được nói lên ý kiến của mình chứ không phải cúi đầu cam chịu như bên chồng.

Đàn bà một khi đã chịu đủ tổn thương, hoặc chọn cách rời bỏ, hoặc chọn tìm một người khác để dựa vào. Không phải vì họ thích cảm giác mới lạ như khi đàn ông ngoại tình. Mà là họ khao khát tìm được một người có thể thấu hiểu mình.

Đàn bà dám ngoại tình, chắc chắn trong lòng đã có quá nhiều tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Khi đang chịu muôn vàn tổn thương, ai cũng cần một người thật sự cảm thông và hiểu được những nỗi khổ của mình. Và khi tìm được người như vậy, đàn bà sẽ bất chấp tất cả để ngoại tình mà không hề lo sợ.

Họ chấp nhận được sống đúng với bản thân bất chấp hậu quả. Đàn ông có thể lên giường với bất cứ người phụ nữ nào mà anh ấy qua lại. Nhưng phụ nữ chỉ ngủ với người mà họ thật sự yêu thương. Đàn ông ngoại tình bằng lý trí, còn đàn bà ngoại tình vì con tim mách bảo.

Đàn bà ngoại tình vì con tim mách bảo, vì muốn được yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không bênh vực những người đàn bà ngoại tình, chỉ cảm thấy thương hại cho họ. Đàn bà ngoại tình thì muôn đời không được tha thứ, dù là vì lý do gì đi nữa.